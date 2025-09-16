दिल्ली BMW केस: आरोपी गगनप्रीत के ब्लड सैंपल रिपोर्ट में अल्कोहल की नहीं हुई पुष्टि

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को हुए एक सनसनीखेज सड़क हादसे ने पूरे शहर को हिला दिया. वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की बीएमडब्ल्यू कार से टकराने के बाद मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे के मुख्य आरोपी, गगनप्रीत कौर के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में शराब का सेवन न होने की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

हालांकि, पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित है. यह हादसा दोपहर के समय हुआ, जब नवजोत सिंह (52 वर्ष) और उनकी पत्नी संदीप कौर (एक स्कूल शिक्षिका) बांग्ला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे. दंपति बाइक पर सवार थे और धौला कुआं चौराहे पर तेज रफ्तार से आ रही गगनप्रीत की सफेद रंग की बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. नवजोत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संदीप को कई चोटें आईं.

गगनप्रीत, जो खुद हादसे में मामूली चोटें लगने के कारण जीटीबी अस्पताल में भर्ती थीं, सोमवार को छुट्टी मिलते ही गिरफ्तार कर ली गईं. पुलिस ने गगनप्रीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 125बी (जीवन को खतरा पहुंचाना), 105 (हत्या का प्रयास जो हत्या न हो) और 238 (सबूत नष्ट करना या झूठी जानकारी देना) के तहत मामला दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें-: 6 साल में ही सिर चढ़ गया करप्शन और घर में नोटों की लगा दी ढेरी, कौन हैं असम की अफसर नूपुर बोरा