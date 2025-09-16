विज्ञापन
विशेष लिंक

6 साल में ही सिर चढ़ गया करप्शन और घर में नोटों की लगा दी ढेरी, कौन हैं असम की अफसर नूपुर बोरा

नूपुर बोरा 2019 बैच की असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी हैं. वह अब तक कई जिलों में सेवा दे चुकी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
6 साल में ही सिर चढ़ गया करप्शन और घर में नोटों की लगा दी ढेरी, कौन हैं असम की अफसर नूपुर बोरा
  • असम में सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा पर बारपेटा जिले में जमीन गैरकानूनी तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप है
  • नूपुर बोरा 2019 बैच की असम सिविल सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने कई जिलों में सर्कल ऑफिसर के रूप में काम किया है
  • मुख्यमंत्री की विशेष विजिलेंस टीम ने उनके घर छापा मारा जिसमें करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुवाहाटी:

असम में सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा पर गंभीर आरोप लगे हैं. बोरा पर आरोप है कि उन्होंने बारपेटा जिले में तैनाती के दौरान हिंदू परिवारों की जमीन गैरकानूनी तरीके से मुसलमानों को दिलवाई. इस मामले ने राज्य में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और अब मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता टीम ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

कौन हैं नूपुर बोरा

नूपुर बोरा 2019 बैच की असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी हैं. वह अब तक कई जिलों में सेवा दे चुकी हैं. बारपेटा और कार्बी आंगलोंग में भी वह सर्कल ऑफिसर के तौर पर काम कर चुकी हैं. हाल ही में उनका नाम लगातार विवादों में रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

जमीन घोटाले का आरोप

बारपेटा में तैनाती के समय बोरा पर आरोप लगा कि उन्होंने करोड़ों रुपये की जमीन के दस्तावेज अवैध रूप से ट्रांसफर किए. कहा जा रहा है कि सरकारी और सत्रा (धार्मिक ट्रस्ट) की जमीन भी संदिग्ध लोगों के नाम कर दी गई. इनमें ज्यादातर जमीनें हिंदुओं की थीं, जिन्हें कथित तौर पर मुसलमानों के नाम पर कर दिया गया. यही वजह है कि मामला और भी संवेदनशील हो गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

छापेमारी और जांच

मुख्यमंत्री की विशेष विजिलेंस टीम ने नूपुर बोरा के घर छापा मारा. छापे में करीब 90 लाख रुपये नकद और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के सोने के गहने बरामद किए गए. कुल बरामदगी लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई. फिलहाल बोरा पुलिस हिरासत में हैं और पूछताछ चल रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

सहयोगियों पर भी कार्रवाई

विजिलेंस टीम ने बोरा से जुड़े अधिकारियों के घरों पर भी दबिश दी है. बाघबर राजस्व सर्कल से जुड़े लाट मंडल सूरजित डेका के घर से भी कई दस्तावेज मिले हैं. डेका पर आरोप है कि उन्होंने बोरा की मदद से बारपेटा में कई जमीनें खरीदीं.

एक्शन में सरकार

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि भ्रष्टाचार और गैरकानूनी जमीन ट्रांसफर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि बोरा पर पिछले छह महीने से नजर रखी जा रही थी. सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी आरोपी को राहत नहीं मिलेगी.

ये भी पढ़ें-: नोटों की गड्डियां और 1 करोड़ के गहने... असम में लेडी अफसर के घर विजिलेंस रेड में मिला खजाना

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Assam Land Scam, Nupur Bora Case, Assam Vigilance Raid
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com