हादसे की जगह का CCTV फुटेज सुरक्षित रखें... दिल्ली BMW केस में कोर्ट का आदेश

Delhi BMW accident case: इस हादसे में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह (52 साल) की मौत हो गई थी. मामले में आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई.

  • दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को BMW की टक्कर में वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत हुई थी
  • आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को घटनास्थल के CCTV फुटेज संभाल कर रखने का आदेश दिया
  • कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह केस फाइल के साथ शुक्रवार, 19 सिंतबर को कोर्ट पहुंचे
दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को हुई BMW की टक्कर मामले (Delhi BMW Accident) में गिरफ्तार गगनप्रीत की जमानत कर गुरुवार, 18 सितंबर को लगातार दूसरे दिन पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह (52 साल) की इस हादसे में मौत हो गई थी. कोर्ट ने जमानत याचिका पर दूसरे दिन सुनवाई करते हुए आरोपी आरोपी महिला गगनप्रीत के वकील की अपील को मानते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह घटनास्थल के CCTV फुटेज को संभाल कर रखे. साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकार (इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर) को निर्देश दिया कि वह केस फाइल के साथ शुक्रवार, 19 सिंतबर को कोर्ट पहुंचे.

अब जमानत याचिका पर कल यानी 19 सितंबर को फिर से आगे की सुनवाई होगी.

कोर्ट में गगनप्रीत से पुलिस ने पूछे हैं 3 बडे़ सवाल

जमानत याचिका पर सुनवाई के पहले दिन (17 सितंबर) को पुलिस ने कहा कि मृतक नवजोत सिंह की पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती थी, इसलिए जब वह होश में आई तब हमने बयान दर्ज किया. पुलिस ने दावा किया कि एक्सीडेंट में गगनप्रीत इतनी भी घायल नहीं थी. नवजोत की पत्नी बार बार बोल रही थी कि नजदीक हॉस्पिटल ले कर जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया. पुलिस ने कोर्ट से सामने यह सवाल उठाया कि जब गगनप्रीत को पता था कि इतनी गहरी चोट लगी है तो फिर नवजोत सिंह को इतनी दूर हॉस्पिटल क्यों लेकर गईं. इसका क्या कारण है, इसका पता चलना चाहिए. साथ ही एक और सवाल किया कि गगनप्रीत अपने बच्चों को कार से निकालते हुए दिख रही थीं, फिर वो बाद में हॉस्पिटल में ICU में भर्ती कैसे हो गईं. तीसरा सवाल कि उन्होंने 5 घंटे तक पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया.

क्या है मामला?

मामला 14 सितंबर की दोपहर का है. जिस समय धौला कुआं इलाके में BMW ने बाइक को टक्कर मारी थी, उस समय कथित तौर पर गगनप्रीत ही कार को चला रही थी. कार में उनके साथ उनके पति और 2 बच्चे भी मौजूद थे. यह मामला इसलिए भी बड़ा है कि दुर्घटना में केंद्रीय वित्त विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हुई थी, जबकि उनकी पत्नी का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है.

दिल्ली पुलिस की जांच में कार चालक गगनप्रीत को लेकर कई तरह के तथ्य सामने आए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि टक्कर के बाद घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को एक्सीडेंट स्पॉट से करीब 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि कई अस्पताल कुछ ही दूरी पर थे. रविवार शाम को नवजोत सिंह बंगला साहिब गुरुद्वारा से अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई थी.

पुलिस सूत्रों ने यह भी दावा किया कि नवजोत सिंह को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वह कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू चालक गगनप्रीत के किसी जानकार का था. इस कारण दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत के खिलाफ सबूतों को नष्ट और छुपाने की धारा एफआईआर में जोड़ी है.

