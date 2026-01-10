विज्ञापन

दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक, 13 जनवरी को क्यों बंद रहेंगे स्कूल?

ठंड के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद चल रहे हैं. हालांकि कुछ राज्यों में सर्दी की छुट्टियां अब खत्म हो गई हैं और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है. 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है और इस पर्व के दौरान किन राज्यों में स्कूल बंद होंगे, आइए जानते हैं विस्तार से

लोहड़ी का पर्व हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है.

13 January Ko School Ki Chhutti Hai Kya: 13 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में स्कूल बंद रहने वाले हैं. 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है और इस पर्व को उत्तर भारत के कई राज्यों खासकर पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में 13 जनवरी को दिल्ली, पंजाब (Is Lohri a school holiday in Punjab?) और हरियाणा के स्कूल बंद रहने वाले हैं. वैसे इन राज्यों में अभी विंटर वेकेशन भी चल रही है, जो कि 15 जनवरी तक है. यानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के स्कूल अब सीधा 16 जनवरी को खुलेंगे.

लोहड़ी का पर्व हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में इस दिन स्कूलों को छुट्टी दी गई है. वहीं यूपी में लोहड़ी का त्योहार मनाया नहीं जाता है, लेकिन ठंड के चलते यूपी के 8वीं क्लास तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद हैं.

आखिर लोहड़ी का पर्व क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से

क्यों मनाते हैं लोहड़ी

लोहड़ी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है. इस पर्व को फसल की कटाई से जुड़ा गया है. दरअसल 13 जनवरी के बाद फसल कटाई का मौसम शुरु हो जाता है. इसे सूर्य के उत्तरायण होने के अवसर पर मनाया जाता है.

लोहड़ी के दिन क्या किया जाता है

लोहड़ी के पर्व को पंजाब में शानदार तरीके से मनाया जाता है. इस दिन रात को लोग आग जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं. साथ ही उसके चारों ओर गीत गाते हुए नाचते हैं, आग में लोग तिल, गुड़, और अन्य अनाज डालते हैं, जो फसल की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है.

कार्यक्रमों का किया जाता है आयोजन

पंजाब से लेकर दिल्ली तक कई जगहों पर लोहड़ी को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है. लोहड़ी के इन कार्यक्रम में गीत गाए जाते हैं और कई तरह के स्टॉल भी लगाए जाते हैं. हर तरफ बस खुशियों का माहौल होता है. 

