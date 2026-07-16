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SIR अभियान के दौरान BLO से बदसलूकी; दिल्ली से चार लोग गिरफ्तार, सरकारी कार्य में डाल रहे थे बाधा

दिल्ली के चांदनी महल इलाके में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान BLO से कथित अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच जारी है.

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SIR अभियान के दौरान BLO से बदसलूकी; दिल्ली से चार लोग गिरफ्तार, सरकारी कार्य में डाल रहे थे बाधा
मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान BLO से कथित अभद्रता, दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार; जांच जारी
दिल्ली:

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के साथ कथित अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. यह घटना केंद्रीय दिल्ली के चांदनी महल क्षेत्र में सामने आई, जहां BLO के रूप में तैनात एक शिक्षिका ने आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान उनके साथ न केवल बदसलूकी की गई, बल्कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े कार्य में भी व्यवस्थित रूप से बाधा पहुंचाई गई. शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

5 जुलाई को हुई थी घटना

पुलिस के अनुसार यह मामला 5 जुलाई का है. घटना चांदनी महल इलाके के फाटक तेलियान क्षेत्र में हुई थी. शिकायतकर्ता एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (स्पेशल एजुकेशन) हैं, जिन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत BLO की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति ने उनकी आपत्ति के बावजूद BLO रजिस्टर उनकी गोद में रखकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए.

सरकारी कार्य में बाधा और अभद्रता का आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया कि मौके पर मौजूद कुछ अन्य लोगों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फॉर्म लेने से इनकार कर दिया. आरोप है कि संबंधित लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जिससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ और वे अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर सकीं.

10 दिन बाद पुलिस तक पहुंची शिकायत

पुलिस ने बताया कि घटना 5 जुलाई को हुई थी, लेकिन शिकायत 15 जुलाई को पुलिस तक पहुंची. दरअसल शिकायतकर्ता ने पहले पुरानी दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) से संपर्क किया था. बाद में ADM द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि शिकायत दर्ज कराने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आगे की कार्रवाई को लेकर परामर्श कर रही थीं.

जांच के बाद दर्ज हुई FIR

पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध सामग्री की जांच की. प्रारंभिक जांच में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त आधार मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया. चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 221, 132, 79, 74 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई.

ये चार आरोपी किए गए गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. उनकी पहचान इस प्रकार हुई है. मोहम्मद सबरीन (44), अतीक उर रहमान (58), मोहम्मद आसिफ (50) और मोहम्मद आफताब (44). चारों आरोपी दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं.

जांच अभी जारी है

दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने की घटना में अन्य लोगों की कोई भूमिका थी या नहीं. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.

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