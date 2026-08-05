बेटा टाटा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट, मां ने 21वीं मंजिल से छलांग लगाकर दी जान!

महाराष्ट्र के ठाणे में एक बहुमंजिला इमारत से गिरकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है. घटना ठाणे के वर्तक नगर इलाके में स्थित 'सवाना' नामक इमारत में घटी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक महिला ने इस इमारत की 21वीं मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगा दी, मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मृत महिला की पहचान कुमुदा शेट्टी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कुमुदा शेट्टी, प्रशांत शेट्टी की मां थीं. प्रशांत शेट्टी एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट प्रोफाइल रखते हैं और वर्तमान में प्रसिद्ध 'टाटा समूह' में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं.

महिला ने क्यों किया सुसाइड, जांच जारी

महिला ने ये कदम आखिर क्यों उठाया, इसके कारणों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह कोई पारिवारिक विवाद था, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या कोई अन्य कारण. हादसे की सूचना मिलते ही वर्तक नगर पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

परिजन और आस-पास के लोगों से हो रही पूछताछ

पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की आधिकारिक और विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस परिवार के सदस्यों और आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना की तह तक जाया जा सके.



इनपुट- रिजवान शेख



यह भी पढ़ें - IT इंजीनियर ने किया सुसाइड, चिता जलने से पहले प्रेमी से शादी, मंगलसूत्र पहनने की ख्वाहिश थी, उसी के गांव में अंतिम संस्कार