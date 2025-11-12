विज्ञापन
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, आतंकी डॉक्टर ने क्यों बनवाया था नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वजह सामने आई

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है. संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने पुलिस से बचने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया था.

Delhi Blast Case
  • दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार का नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फरीदाबाद सेक्टर 37 में 29 अक्टूबर को बनवाया गया था
  • आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद ने पुलिस चेकिंग से बचने के लिए नकली प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र तैयार कराया था
  • लाल किले के सीसीटीवी में धमाके के समय 6.50 बजे आग और धुएं के साथ फुटेज ब्लैक हो गया था
नई दिल्ली:

दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी सामने आई है कि आतंकी डॉक्टर और संदिग्ध कार सवार हमलावर डॉ. उमर मोहम्मद ने नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इसलिए बनाया था ताकि राजधानी में प्रवेश करते वक्त कहीं पुलिस चेकिंग में अगर कागजात चेक किए जाएं तो वो पकड़ा न जाए. दिल्ली में जिस i20 कार में बम धमाका हुआ था, उसी कार का पीयूसी सर्टिफिकेट 29 अक्टूबर को फरीदाबाद के सेक्टर 37 से बनवाया गया था. इसका सीसीसीटी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें संदिग्ध हमलावर उमर मोहम्मद प्रदूषण जांच का प्रमाणपत्र बनवा रहा था.

दिल्ली ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया

जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी उमर मोहम्मद की कार में धमाके का CCTV फुटेज भी सामने आया है. लाल किला चांदनी चौक के CCTV कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है कि कारें ट्रैफिक के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, तभी एकदम धमाका होता है और आग की लपटों और धुएं के गुबार के साथ सीसीटीवी ब्लैक हो जाता है. लाल किला चौक के सीसीटीवी में दिख रहा है कि जिस CCTV कैमरे में धमाका कैद हुआ, उसका क्या हाल हुआ. इस CCTV फुटेज में टाइम ब्लास्ट का वक्त 6.50 बजे वक्त दिखा.

मुजम्मिल ने क्या बताया

दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉ. मुजम्मिल से पूछताछ में एक और जानकारी भी सामने आई है. डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद ने लालकिले की रेकी की थी. जनवरी में दोनों डॉक्टरों ने लालकिले की रेकी की थी. डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल डेटा से भी अहम जानकारी मिली है. जांच एजेंसियों को पता चला है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर लालकिले पर निशाना था और ये इनकी साजिश का हिस्सा था.

Delhi Blast Case, Delhi Blast News, Delhi News, Delhi Blast CCTV
