विज्ञापन
विशेष लिंक

Delhi Blast Case में बड़ा खुलासा, जैश मॉड्यूल ने खरीदीं थी 2 और कारें, तलाश जारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस सभी गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों के डेटाबैंक की जांच कर रही है. कई व्यक्तियों से गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
Delhi Blast Case में बड़ा खुलासा, जैश मॉड्यूल ने खरीदीं थी 2 और कारें, तलाश जारी
  • जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों के डेटाबैंक, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉल लॉग की व्यापक जांच शुरू की है
  • जांच अब जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी को सौंप दी गई है, जबकि श्रीनगर पुलिस पहले इस मामले की छानबीन कर रही थी
  • तलाशी अभियानों में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज़ और मुद्रित सामग्री जब्त की गई, जिनकी विस्तृत जांच और पूछताछ जारी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली विस्फोट से जुड़े जैश मॉड्यूल की जांच में खुलासा हुआ है कि जैश के आतंकी डॉ. उमर और आमिर ने दिल्ली से दो और कारें मंगवाई थीं. इन कारों का इस्तेमाल आतंकी साजिश में किया जा सकता था. जम्मू-कश्मीर पुलिस सभी गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों के डेटाबैंक की जांच कर रही है.

बड़े स्तर पर हो रही जांच  

हिरासत और गिरफ्तार लोगों के आधार और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम कॉल लॉग और यात्रा इतिहास की भी जांच की जा रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जैश मॉड्यूल मामले की जांच औपचारिक रूप से जम्मू-कश्मीर सीआईडी ​​के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) को सौंप दी है. इससे पहले श्रीनगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. आमिर, तारिक और उमर से अभी भी पूछताछ जारी है. उन्हें अभी तक औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है.

सोपोर में तलाशी अभियान

इस बीच, सोपोर पुलिस ने आज सोपोर में कई स्थानों पर सिलसिलेवार तलाशी अभियान चलाए. इस अभियान में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) से जुड़े व्यक्तियों और परिसरों को निशाना बनाया गया. ज़िले भर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए, अन्य सुरक्षा बलों की सहायता से सोपोर, ज़ैंगीर और राफ़ियाबाद क्षेत्रों में 25 से ज़्यादा स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए. ये तलाशी विश्वसनीय ख़ुफ़िया सूचनाओं पर आधारित थीं, जिनसे संकेत मिलता था कि जेईआई से जुड़े तत्व विभिन्न मोर्चों पर अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं.

अभियानों के दौरान, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े दस्तावेज़ों, डिजिटल उपकरणों और मुद्रित सामग्री सहित बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई और विस्तृत जांच के लिए ज़ब्त कर ली गई. कई व्यक्तियों से गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Blast, Delhi Blast 2025 Updates, Lal Qila Blast 2025 Updates, Red Fort Bomb Blast Case Updates, Red Fort Blast 2025 Updates
Get App for Better Experience
Install Now