लाल किले के पास बढ़ रही थीं गाड़ियां, अचानक धमाका... CCTV फुटेज में देखें ब्लास्ट में कैसे उड़ी कार

दिल्ली में लाल किले के सामने हुए भीषण कार धमाके का CCTV फुटेज सामने आया है. यह फुटेज सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अहम सबूत माना जा रहा है. ये ब्लास्ट जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी डॉ. मोहम्मद उमर की i20 कार में हुआ था. बता दें कि ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है.

लाल गुब्बारे सा दिखा धमाका

चांदनी चौक की निगरानी कर रहे CCTV कंट्रोल रूम में मौजूद इस फुटेज में, ब्लास्ट होते ही एक जोरदार 'लाल गुब्बारा' सा धमाके का सीन नजर आ रहा है. फुटेज में स्पष्ट रूप से रेड फोर्ट चौक के पास वह स्थान दिख रहा है, जहां यह आतंकी घटना हुई. यह फुटेज शाम 6 बजकर 50 मिनट की है. चार विंडो वाली इस CCTV फुटेज में उस समय भीड़भाड़ भरी आवाजाही दिख रही है. इसी दौरान, अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है. जो CCTV कंट्रोल रूम में कैद हो गया.



एनआईए की जांच में अब तक क्या पता चला?

NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच तेज कर दी है. हरियाणा के फरीदाबाद से जिस डॉक्टर मुजम्मिल शकील के दो ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे, उसके फोन की जांच से पता चला है कि उनका प्लान 26 जनवरी और दिवाली को लाल किले पर धमाका करने का था. पूछताछ में सामने आया है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने लाल किला की रेकी की थी. बीते जनवरी के पहले हफ्ते में भी लाल किला की रेकी की गई थी.

मेवात से मौलवी गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद ही नहीं हरियाणा के मेवात से भी जुड़ता दिख रहा है. यहां से मौलवी इस्ताक को हिरासत में लिया गया है. मौलवी इस्ताक को जम्मू कश्मीर ले जाया गया है. उससे NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइंट इंटेरोगेशन (पूछताछ) कर रही है. कथित तौर मौलवी इस्ताक ने डॉक्टर मुजम्मिल को अपना कमरा किराए पर दिया था. फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में मौजूद इस कमरे में 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला था. मुजम्मिल ने दो कमरे लिए थे जहां से कुल मिलाकर 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला था. अब जांच एजेंसी NIA मौलवी से पूछताछ कर रही है.