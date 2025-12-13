दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, चांदनी चौक से वजीरपुर तक हालत खराब, 18 इलाकों में AQI 400 के पार

दिल्ली में शनिवार को मौसम का डबल अटैक दिखाई दिया. घना कोहरा, धुंध के साथ वायु प्रदूषण की हालत बेहद खराब हालत में रही. आलम यह रहा है कि दिल्ली के 18 सेंटरों में एक्यूआई में 400 केपार दिखाई दिया. चांदनी चौक, वजीरपुर, आनंद विहार से लेकर पंजाबी बाग तक एक्यूआई लेवल 410 से 443 तक पहुंच गया. सबसे ज्यादा एक्यूआई वजीरपुर में दिखा. साथ ही कोहरे ने भी आज लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम किया है. इस सप्ताह की शुरुआत में AQI में मामूली सुधार दिखा था लेकिन शनिवार आते-आते आंकड़ा फिर पलट गया. दिल्ली का AQI 387 दर्ज किया गया.
लगातार नौ दिनों तक ‘बहुत खराब' हवा झेलने के बाद, राजधानी को मंगलवार को थोड़ी राहत मिली जब औसत AQI घटकर 282 हो गया और ‘खराब' श्रेणी में आ गया. बुधवार को स्थिति थोड़ी और सुधरी और AQI 259 दर्ज हुआ, लेकिन गुरुवार को फिर बिगड़कर 307 हो गया और शुक्रवार को तेजी से बढ़कर 349 तक पहुंच गया. शनिवार को प्रदूषण स्तर और बढ़ गया, जिससे शहर फिर से ‘गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गया.
18 इलाकों में 400 पार AQI
|इलाका
|AQI
|वजीरपुर
|443
|जहांगीरपुरी
|439
|विवेक विहार
|437
|रोहिणी और आनंद विहार
|434
|अशोक विहार
|431
|सोनिया विहार, DTU
|427
|नरेला
|425
|बवाना
|424
|नेहरू नगर
|421
|पटपड़गंज
|419
|ITO
|417
|पंजाबी बाग
|416
|मुंडका
|415
|बुराड़ी
|413
|चांदनी चौक
|412
|DU नॉर्थ कैंपस
|401
हवा में स्मॉग या फॉग?
सुबह के समय हल्की धुंध के साथ घना स्मॉग कई हिस्सों में छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई. बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया. दिल्ली में पिछली बार जब एक्यूआई 400 के पार गया था तो वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में छुट्टी जैसे कदम उठाए गए थे. ग्रैप 3 की पॉलिसी लागू की गई थी.
एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी
मौसम की मार के चलते दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी किया गया है. विजिबिलिटी बहुत कम है. यात्रियों फ्लाइट स्टेटस, टाइमिंग चेक करने को कहा गया है.
पूरे NCR में स्थिति गंभीर
यह गंभीर स्थिति पूरे एनसीआर में है. गाज़ियाबाद और नोएडा में AQI 422 दर्ज हुआ, जो ‘गंभीर' श्रेणी में है. गुरुग्राम का AQI 295 और फरीदाबाद का 208 रहा, जो ‘खराब' श्रेणी में आता है.
जहरीली हवा से होने वाले नुकसान
डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जहरीली हवा गंभीर श्वसन समस्याओं को जन्म दे रही है, अस्थमा के दौरे बढ़ा रही है, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ रहा है, और यहां तक कि डायबिटीज और उच्च रक्तचाप नियंत्रण (Hypertension Control) को भी प्रभावित कर रही है.
डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि लंबे समय तक ऐसी हवा के संपर्क में रहने से बच्चों के फेफड़ों को भी नुकसान हो सकता है.दिल्ली में इस दिसंबर में सर्दी भी लगभग नदारद रही है. शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान करीब 11°C रहा, जबकि अधिकतम 22°C के आसपास रहने की उम्मीद है.
