विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, चांदनी चौक से वजीरपुर तक हालत खराब, 18 इलाकों में AQI 400 के पार

Air Pollution in Delhi: दिल्ली की एयर क्वालिटी में लगातार गिरावट जारी है और शनिवार सुबह ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच गई. इस सप्ताह की शुरुआत में AQI में मामूली सुधार दिखा था लेकिन शनिवार आते-आते आंकड़ा फिर पलट गया. दिल्ली का AQI 387 दर्ज किया गया.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, चांदनी चौक से वजीरपुर तक हालत खराब, 18 इलाकों में AQI 400 के पार
नई दिल्ली:

दिल्ली में शनिवार को मौसम का डबल अटैक दिखाई दिया. घना कोहरा, धुंध के साथ वायु प्रदूषण की हालत बेहद खराब हालत में रही. आलम यह रहा है कि दिल्ली के 18 सेंटरों में एक्यूआई में 400 केपार दिखाई दिया. चांदनी चौक, वजीरपुर, आनंद विहार से लेकर पंजाबी बाग तक एक्यूआई लेवल 410 से 443 तक पहुंच गया. सबसे ज्यादा एक्यूआई वजीरपुर में दिखा. साथ ही कोहरे ने भी आज लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम किया है. इस सप्ताह की शुरुआत में AQI में मामूली सुधार दिखा था लेकिन शनिवार आते-आते आंकड़ा फिर पलट गया. दिल्ली का AQI 387 दर्ज किया गया.

लगातार नौ दिनों तक ‘बहुत खराब' हवा झेलने के बाद, राजधानी को मंगलवार को थोड़ी राहत मिली जब औसत AQI घटकर 282 हो गया और ‘खराब' श्रेणी में आ गया. बुधवार को स्थिति थोड़ी और सुधरी और AQI 259 दर्ज हुआ, लेकिन गुरुवार को फिर बिगड़कर 307 हो गया और शुक्रवार को तेजी से बढ़कर 349 तक पहुंच गया. शनिवार को प्रदूषण स्तर और बढ़ गया, जिससे शहर फिर से ‘गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गया.

यह भी पढ़ें- दिल्ली NCR में छाया कोहरा पर क्यों नहीं पड़ रही कड़ाके वाली ठंड, जानें 5 दिनों तक मौसम का हाल

18 इलाकों में 400 पार AQI

इलाकाAQI
वजीरपुर443
जहांगीरपुरी439
विवेक विहार437
रोहिणी और आनंद विहार434
अशोक विहार431
सोनिया विहार, DTU427
नरेला425
बवाना424
नेहरू नगर 421
पटपड़गंज419
ITO417
पंजाबी बाग416
मुंडका415
बुराड़ी413
चांदनी चौक412
DU नॉर्थ कैंपस401

हवा में स्मॉग या फॉग?

सुबह के समय हल्की धुंध के साथ घना स्मॉग कई हिस्सों में छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई. बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया. दिल्ली में पिछली बार जब एक्यूआई 400 के पार गया था तो वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में छुट्टी जैसे कदम उठाए गए थे. ग्रैप 3 की पॉलिसी लागू की गई थी. 

एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी

मौसम की मार के चलते दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी किया गया है. विजिबिलिटी बहुत कम है. यात्रियों फ्लाइट स्टेटस, टाइमिंग चेक करने को कहा गया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पूरे NCR में स्थिति गंभीर

यह गंभीर स्थिति पूरे एनसीआर में है. गाज़ियाबाद और नोएडा में AQI 422 दर्ज हुआ, जो ‘गंभीर' श्रेणी में है. गुरुग्राम का AQI 295 और फरीदाबाद का 208 रहा, जो ‘खराब' श्रेणी में आता है.

जहरीली हवा से होने वाले नुकसान

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जहरीली हवा गंभीर श्वसन समस्याओं को जन्म दे रही है, अस्थमा के दौरे बढ़ा रही है, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ रहा है, और यहां तक कि डायबिटीज और उच्च रक्तचाप नियंत्रण (Hypertension Control) को भी प्रभावित कर रही है.

Fog alert in delhi

Fog alert in delhi

डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि लंबे समय तक ऐसी हवा के संपर्क में रहने से बच्चों के फेफड़ों को भी नुकसान हो सकता है.दिल्ली में इस दिसंबर में सर्दी भी लगभग नदारद रही है. शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान करीब 11°C रहा, जबकि अधिकतम 22°C के आसपास रहने की उम्मीद है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Delhi AQI, Delhi AQI Today, Delhi Air Pollution, Air Pollution In Delhi
Get App for Better Experience
Install Now