दिल्ली NCR में छाया कोहरा पर क्यों नहीं पड़ रही कड़ाके वाली ठंड, जानें 5 दिनों तक मौसम का हाल

Delhi Weather Today: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर उत्तर भारत में सर्दी तो दिसंबर में उतनी प्रचंड नहीं है, लेकिन कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल तक कोहरा दिख रहा है.

  • दिल्ली में शनिवार को सुबह का तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे ठंड का अहसास कम रहा
  • दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में घना कोहरा छाया रहा, और अधिकतम तापमान पच्चीस डिग्री तक पहुंचा
  • 18 दिसंबर तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान
नई दिल्ली:

Delhi Weather News: दिल्ली में मौसम का हाल सबको चौंका रहा है. शनिवार को दिल्ली में सुबह 6 बजे तापमान 11.6 डिग्री तक पहुंच गया, ऐसे में ठंड का अहसास बेहद कम था. हालांकि दिल्ली, नोएडा से गाजियाबाद तक कोहरे का असर दिखा. दिल्ली में अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है. दिल्ली में 18  दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. जहां न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक रहेगा और अधिकतम तापमान भी 24 से 25 डिग्री के दरमियान रहने के आसार हैं. हालांकि हल्के से घना कोहरा इन दिनों के बीच पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. 

उत्तर प्रदेश में भी 13 से 15 दिसंबर तक सुबह के वक्त घना कोहरा पड़ने के आसार है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, बस्ती से लेकर महराजगंज तक 16 से 17 दिसंबर तक घना कोहरा सुबह के वक्त छाया रहेगा. बरेली, मुरादाबाद से लेकर अयोध्या तक बेहद कम दृश्यता भी रहेगी.वहीं पूर्वोत्तर में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी 13 से 15 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा. पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भी घने कोहरे का अलर्ट है. वहीं छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक 7 दिनों तक शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी. 

दिल्ली में जहरीली हवा

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर गंभीर श्रेणी में चला गया है. शनिवार को एक्यूआई 387 तक पहुंच गया. जबकि मंगलवार तक राजधानी में वायु प्रदूषण थोड़ा सुधरकर 282 पर आ गया था. लेकिन गुरुवार को 307 और फिर शुक्रवार को यह 349 तक गिर गया. शहर के 18 इलाकों में एक्यूआई 400 पार है. 

दिल्ली में प्रदूषण का हाल (Delhi AQI Level)

वजीरपुर-443
जहांगीरपुरी-439
विवेक विहार-437
रोहिणी-434
आनंदविहार 434
सोनिया विहार-427
डीटीयू-427
अशोक विहार 431
नरेला-425
बवाना-424
नेहरू नगर-421
पटपड़गंज-419
पंजाबी बाग-416
मुंडका-415
बुराड़ी-413
चांदनी चौक-412
दिल्ली यूनिवर्सिटी-401

उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश के आसार

वहीं जम्मू-कश्मीर में 13 से 18 दिसंबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 14 दिसंबर को बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. 

Delhi Fog

Delhi Fog

पंजाब, हरियाणा में शीत लहर का कहर

जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियामा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रहा. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो सबसे कम तापमान 3.6 डिग्री आदमपुर पंजाब में दर्ज किया गया.

Cold Weather

Cold Weather

 

Delhi Weather News Today, Fog Alert, Delhi Weather News
