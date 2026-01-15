दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया प्लेन के इंजन में ये क्या हुआ?

Air India Plane Damage: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एक बड़ा हादसा होते-होते टला. न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI101) के इंजन में टैक्सींग के समय एक लगेज कंटेनर जा अटका. घने कोहरे के बीच हुई इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पहले बंद हुआ एयरस्पेस, फिर इंजन में घुसा कंटेनर!

विमान दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से इसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा. इसके बाद रनवे से पार्किंग स्टैंड की तरफ जाते समय विमान के दाहिने इंजन में लगेज कंटेनर फंस गया.

घटना पर एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा "घने कोहरे के बीच विमान एक बाहरी वस्तु से टकरा गया, जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा है. सभी यात्री और क्रू सेफ हैं और विमान को जांच के लिए ग्राउंडिड कर दिया गया है. जिससे कुछ A350 रूट पर रुकावटें आ सकती हैं. एयर इंडिया हमारे यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और उन्हें दूसरी व्यवस्था और रिफंड प्रोसेस में मदद कर रहा है. सेफ्टी एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और एयरलाइन इस दौरान सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है."

कैसे हुई इतनी बड़ी चूक?

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं. पता किया जा रहा है कि जो चीज इंजन में फंसी थी, वो असल में क्या थी? (शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार यह एक बैगेज कंटेनर था). साथ ही वह रनवे के इतने करीब कैसे आ गया? घने कोहरे में क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किया गया था?

यात्रियों के लिए बढ़ी मुश्किलें

इस हादसे की वजह से एयर इंडिया के एयरबस A350 के रूट पर असर पड़ने की आशंका है. यात्रियों को ज्यादा समस्या ना हो इसके लिए एयरलाइन ने रिफंड और दूसरी फ्लाइट्स का ऑप्शन दिया है.

