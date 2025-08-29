विज्ञापन
राहुल की रैली में PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक दरभंगा से गिरफ्तार

प्रदेश बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा में राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी.  

राहुल की रैली में PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक दरभंगा से गिरफ्तार
  • दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
  • बीजेपी ने राहुल की यात्रा में पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई है.
  • सम्राट चौधरी ने भीड़ के व्यवहार को राजद की गुंडागर्दी जैसा बताया और उपद्रवी व्यवहार की निंदा की.
दरभंगा:

बिहार के दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. दरभंगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि राहुत और तेजस्वी की यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी. इसका एक वीडियो सामने आया था. जिसमें कुछ लोग पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहते सुनाई दे रहे थे. इस घटना में शामिल शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार शख्स कांग्रेस कार्यकर्ता लग रहा है. उसने कांग्रेस पार्टी का स्कार्फ गले में पहना हुआ है. 

पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा  का इस्तेमाल

प्रदेश बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा में राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी.  भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत ‘इंडिया' गठबंधन को जनता द्वारा ‘‘दंडित'' किया जाएगा. 

'भीड़ का व्यवहार राजद की गुंडागर्दी जैसा था'

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. जो कथित तौर पर दरभंगा जिले का है, जहां से बुधवार सुबह यात्रा शुरू हुई थी, जब राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे. इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, उपमुख्यमंत्री और बीजेपी की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, "भीड़ का व्यवहार राजद की गुंडागर्दी जैसा था. और कांग्रेस सत्ता की अंधी चाहत में उपद्रवी व्यवहार को बर्दाश्त कर लेती है."

गाली गलौज पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

दरभंगा में हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा था, "हमारी पार्टी नहीं, बल्कि बीजेपी गाली-गलौज के लिए जानी जाती है. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खिलाफ इतना आक्रोश है कि लोग मंचों से अपनी भड़ास निकालने लगे हैं. फिर भी, हम लोगों को ऐसा करने से रोकते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस तरह का व्यवहार करना भाजपा की आदत है, कांग्रेस की नहीं.''

PM Modi, Vote Adhikar Yatra, Rahul Tejashwi Bihar Yatra, Voter Adhikar Yatra Bihar, Rahul Gandhi
