राहुल की रैली में PM मोदी की मां को 'अपशब्द', अमित शाह बोले- मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी, देश माफ नहीं करेगा

बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत माताजी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत ‘इंडिया' गठबंधन को जनता द्वारा ‘‘दंडित'' किया जाएगा. प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा शहर में बुधवार की घटना के संबंध में गुरुवार को यहां कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो कथित तौर पर दरभंगा जिले का है, जहां से बुधवार सुबह यात्रा शुरू हुई थी, जब राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे.

इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, ‘‘भीड़ का व्यवहार राजद की गुंडागर्दी जैसा था. और कांग्रेस सत्ता की अंधी चाहत में उपद्रवी व्यवहार को बर्दाश्त कर लेती है.''

वीडियो क्लिप में कोई प्रमुख नेता नहीं आ रहा नजर

वीडियो क्लिप एक छोटे से मंच की है, जिस पर कोई प्रमुख नेता मौजूद नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति माइक पर अपशब्द कह रहा था, जिसे सुना जा सकता था, लेकिन देखा नहीं जा सकता था और इस व्यक्ति को वहां खड़े लोगों ने फटकार लगाई. हालांकि NDTV इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता.

इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा- बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है.

कांग्रेस की राजनीति निम्न स्तर पर आ पहुंची हैः अमित शाह

अमित शाह ने आगे लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ पहुंची है. उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब माँ का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है. यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल-चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया.

अमित शाह बोले- देशवासी माफ नहीं करेंगे

गृह मंत्री ने लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक गांधी परिवार ने मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है. परंतु अब तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएँ लांघ दी हैं. यह हर माँ का, हर बेटे का अपमान है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे.

गृह राज्य मंत्री ने राहुल-तेजस्वी से की माफी की मांग



केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी एक बयान जारी कर गांधी और यादव से अपने कथित समर्थकों के व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा. पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, राज्य भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा, ‘‘बस ‘इंडिया' गठबंधन के घटनाक्रम को देखें. सबसे पहले, उन्होंने यात्रा में रेवंत रेड्डी और एम के स्टालिन को आमंत्रित किया, जो दोनों बिहार को गाली देने के लिए जाने जाते हैं. फिर उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को गाली देते हैं.''

कांग्रेस प्रवक्ता बोले- एनडीए के खिलाफ लोगों में आक्रोश



इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, ‘‘हमारी पार्टी नहीं, बल्कि भाजपा गाली-गलौज के लिए जानी जाती है. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खिलाफ इतना आक्रोश है कि लोग मंचों से अपनी भड़ास निकालने लगे हैं. फिर भी, हम लोगों को ऐसा करने से रोकते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस तरह का व्यवहार करना भाजपा की आदत है, कांग्रेस की नहीं.''

राजद प्रवक्ता ने कहा- मामले की जांच होनी चाहिए

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है. उन्होंने कहा, ‘‘हमें कैसे पता चलेगा कि किस पार्टी के समर्थक ने किस छिपे हुए एजेंडे के तहत ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था? इस मामले की जांच होनी चाहिए. इसके अलावा, भाषा की शिष्टता का उल्लंघन हमेशा भाजपा ने किया है, ‘इंडिया' गठबंधन ने कभी ऐसा नहीं किया.''