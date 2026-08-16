ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत, कंगारुओं को 9 विकेट से हराकर रचा इतिहास

Australia vs Bangladesh, 1st Test Highlights: बांग्लादेश ने डार्विन में इतिहास रच दिया है. मोमिनुल हक के विजयी चौके के दम पर मेहमान टीम ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया. यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है, जिसके साथ उसने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली.
मैच की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने के साथ हुई, लेकिन मेजबान टीम इस फैसले का फायदा नहीं उठा सकी. बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शुरुआत से दबाव बनाए रखा और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 198 रन पर सिमट गई. यह स्कोर मेजबान टीम को मुकाबले में काफी पीछे धकेलने वाला साबित हुआ.
तंजीद के शतक ने बदला मैच का रुख
इसके जवाब में बांग्लादेश ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. ओपनर तंजीद ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा, जबकि अन्य बल्लेबाजों ने भी अहम योगदान दिया. नतीजा यह रहा कि बांग्लादेश ने 426 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर 228 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.
AUSTRALIA - Number 1 ranked Test team.— Johns. (@CricCrazyJohns) August 16, 2026
BANGLADESH - Number 9 ranked Test team.
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दूसरी पारी में भी नहीं चला ऑस्ट्रेलिया का बल्ला
पहली पारी में पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया से मजबूत वापसी की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी पारी में भी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाए और मेजबान टीम को बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं दिया, जिससे मुकाबला पूरी तरह मेहमान टीम के पक्ष में झुक गया.
9 विकेट से जीतकर रचा इतिहास
बांग्लादेश को जीत के लिए आसान लक्ष्य मिला, जिसे उसने सिर्फ एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। मोमिनुल हक ने विजयी चौका लगाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। यह ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और देश के क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी.
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