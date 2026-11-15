कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, लेकिन टक्कर देती हैं Tata और Maruti की ये SUV, दमदार फीचर्स से लैस

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Skoda Kylaq इस समय कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है. दमदार ड्राइविंग डायनेमिक्स, बेहतरीन फीचर्स और एक पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली इस कार की ऑन-रोड कीमत करीब 9 लाख रुपये से शुरू होकर 15.50 लाख रुपये तक जाती है. हालांकि, ये इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन ऑप्शन्स में से एक है, लेकिन इसके मुकाबले बाजार में मौजूद दो सबसे बड़ी कंपीटटर्स गाड़ियां भी कमाल के फीचर्स और वैल्यू देती हैं.

Tata Nexon

कीमत: 8.70 लाख से 17.50 लाख (ऑन-रोड)

Tata Nexon इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. कंपनी इसे कुल 11 ट्रिम्स और 84 वेरिएंट्स के ऑप्शन्स में बेचती है, जो ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनने की पूरी आजादी देता है. हालांकि, इतने ज्यादा वेरिएंट्स होने के कारण कई बार सही चुनाव करना ग्राहकों के लिए थोड़ा उलझन भरा भी हो जाता है. फीचर्स के मामले में Nexon, Skoda Kylaq से काफी आगे निकल जाती है. इसके खास Camo Edition में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि दूसरे वेरिएंट्स में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4-स्पीकर्स वाला प्रीमियम JBL ऑडियो सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, पीएम 2.5 एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पीछे के पैसेंजर्स के लिए सनशेड्स और छह एयरबैग्स जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन की बात करें तो Nexon में इंजनों की एक बहुत लंबी रेंज मिलती है. इसमें 1.2-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन (118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क), बेहद किफायती 1.2-लीटर का टर्बो पेट्रोल-सीएनजी (99 bhp और 170 Nm टॉर्क) और एक मजबूत 1.5-लीटर का डीजल इंजन (113 bhp और 260 Nm टॉर्क) शामिल हैं. गियरबॉक्स के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड AMT और 7-स्पीड DCA ऑटोमैटिक का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा, जो लोग पूरी तरह से पेट्रोल का खर्च बचाना चाहते हैं, उनके लिए ये कार 30 kWh या 45 kWh के बड़े बैटरी पैक वाले ऑल-इलेक्ट्रिक (EV) अवतार में भी बिकती है.

Maruti Suzuki Brezza: Maruti का भरोसा

कीमत: 8.75 लाख से 16.25 लाख (ऑन-रोड)

Skoda Kylaq के मुकाबले में Maruti की Brezza भी एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद ऑप्शन है. Maruti इस कार को चार ट्रिम्स और 19 वेरिएंट्स के ऑप्शन्स में बेचती है, जिससे ग्राहकों के लिए सही वेरिएंट चुनना काफी आसान हो जाता है.

नई अपडेटेड Brezza के केबिन को काफी हाई-टेक बनाया गया है. इसमें 10.1-इंच का नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, दमदार आवाज के लिए 6-स्पीकर्स वाला Arkamys साउंड सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, तंग जगहों में पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, आसमान का नजारा देखने के लिए सिंगल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, पीएम 2.5 एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स और सुरक्षा के लिए छह एयरबैग्स जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं.

परफॉर्मेंस के मामले में Brezza तीन अलग-अलग पावरट्रेन के साथ आती है. इसमें पहला 1.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 109 bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क देता है और इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. दूसरा 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन मिलता है जो 102 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये 6-स्पीड मैनुअल और बेहद स्मूथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स के साथ आता है. तीसरा ऑप्शन CNG का है, जिसमें यही 1.5-लीटर का इंजन CNG पर 87 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है और ये केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है.

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