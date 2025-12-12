Exclusive: राहुल और प्रियंका में किसका भाषण अच्छा? रेणुका चौधरी ने तथ्यों के साथ सब बता दिया

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने NDTV से खात बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने सदन के साथ ही शीतकालीन सत्र का समय कम करने, मणिपुर और वंदे मातरम और राहुल-प्रियंका गांधी के भाषण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. रेणुका ने बताया कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की तैयारी की जा रही थी. तब सभी लोग उनसे पूछ रहे थे क्या कहेंगी. इस पर उन्होंने कहा भऊं भऊं. इस बातचीत के दौरान रेणुका चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने इन दोनों नेताओं को कांग्रेस का सेब और संतरा बताया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से फलों में सेब और संतरे बेहद खास होते हैं उसी तरह से कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गाधी बेहद खास हैं. उनकी कभी आपस में तुलना नहीं की जानी चाहिए.

राहुल-प्रियंका में कौन अच्छा बोला?

रेणुका चौधरी ने राहुल-प्रियंका के लोकसभा में लगातार दो दिनों तक दिए गए भाषणों पर टिप्पणी की. रेणुका से जब ये पूछा गया कि सदन में राहुल ने अच्छा नहीं बोला, लेकिन प्रयंका ने अच्छा बोले. इस सवाल के जवाब में एनडीटीवी को दिए एक खास इंटरव्यू में कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये बस कहने की बात है. प्रियंका ने अपने सब्जेक्ट पर बोला और राहुल अपने विषय पर बोल रहे थे. दोनों का स्टाइल अलग-अलग रहा. सबके बोलने का तरीका अलग होता है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग लोग अलग तरह से बोलते हैं. राहुल और प्रियंका की तुलना नहीं की जा सकती. मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा और बुरा है. दोनों अपने हिसाब से बोलते हैं.

रेणुका चौधरी का सरकार पर निशाना

रेणुका ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र का समय घटा दिया गया. सत्र को एक महीने की जगह 15 दिन कर दिया गया, उन्होंने पूछा कि क्या से सही है. वहीं वेदा मातरम पर रेणुका ने कहा कि इस पर 10 घंटे की बहस हुई लेकिन मणिपुर पर बहस के लिए सरकार के पास बल्कुल भी समय नहीं था. संसद परिसर में सिगरेट पीने वाले सवाल पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे लेकिन उनको इस बारे में ज्यादा कु नहीं पता.

सदन से वॉकआउट पर क्या बोलीं रेणुका चौधरी?

कांग्रेस सांसद से जब पूछा गया कि मणिपुर पर बहस के दौरान कांग्रेस वॉकआउट कर गई. गृह मंत्री जवाब दे रहे थे उस वक्त कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया. इस पर रेणुका ने कहा कि गृह मंत्री सही जवाब नहीं दे रहे थे. वह विपक्ष के सवालों को शामिल नहीं कर रहे थे. हम लोगों को बोलने और पूछने की इजाजत नहीं थी. वह हार्ड वे ऑफ प्रोसिडिंग थी. रेणुका ने सरकार पर राहुल गांधी और खरगे को विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप अपने हिसाब से चीजें करते हैं. विपक्ष जवाबदेह बने इसकी जिम्मेदारी सरकार की है.