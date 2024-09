कांग्रेस-AAP के बीच बन गई बात! जानिए हरियाणा में कितनी सीटों पर लड़ेगी केजरीवाल की पार्टी

हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) को लेकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है. हालांकि दोनों ही दल अब तक अंतिम निर्णय के हालत में नहीं पहुंचे हैं. चर्चा है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस हरियाणा में 5 सीटें दे सकती है. कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत करने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में कहा कि आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है...

5 सीटों पर समझौते की संभावना

सूत्रों की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीट देने के लिए तैयार हो गयी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसे लेकर लगभग सहमति बन गयी है. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पहले 10 सीटें मांग रही थी हालांकि बाद में चर्चा थी की आप 7 सीटों पर मान जाएगी. हालांकि अब चर्चा 5 सीटों को लेकर हो रही है. सूत्रों के अनुसार दोनों ही दलों के बीच काफी सकारात्मक बातचीत चल रही है. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने हरियाणा, दिल्ली, गोवा और गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ा था.

जल्द ही एक अच्छी खबर देंगे: राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने कहा कि नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है. सीट शेयरिंग को लेकर अगर हम सहमत नहीं होते हैं या जीत की स्थिति नहीं बनती है, तो हम इसे छोड़ देंगे. उन्होंने कहा, "जल्द ही मीडिया के सामने आएंगे और एक अच्छी खबर देंगे."

