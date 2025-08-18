विपक्ष जब चर्चा ही नहीं कर रहा तो... थरूर ने फिर लिया अलग स्टैंड, शुभांशु शुक्ला की जमकर तारीफ

सोमवार को विपक्षी पार्टियों ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफल मिशन और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति पर संसद में प्रस्तावित विशेष चर्चा में हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी. हालांकि इस बीच शशि थरूर के इस मुद्दे पर रुख ने सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि भले ही विपक्ष इस विशेष चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन वह शुभांशु शुक्ला के मिशन पर गर्व व्यक्त करना चाहते हैं.

सभी भारतीयों को शुभांशु के हालिया मिशन पर गर्व- थरूर

कांग्रेस नेता ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि की जमकर सराहना की और कहा कि सभी भारतीयों को उनके हालिया मिशन पर गर्व है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की महत्वाकांक्षाओं के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करेगा. उन्होंने कहा कि शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान ने नई पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और अंतरिक्ष अध्ययन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है, ये भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है.

थरूर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "चूंकि विपक्ष विशेष चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमांडर शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के हालिया मिशन पर सभी भारतीयों को कितना गर्व है. यह हमारे देश के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान के लिए एक कदम के रूप में कार्य करेगा."

1/3 Since the Opposition are not participating in the special discussion, let me say how proud all Indians are of the recent mission of Commander Shubhanshu Shukla to the International Space Station (ISS). It served as a stepping stone to our nation's own human spaceflight… https://t.co/y1BWqccEg6 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 18, 2025

थरूर ने कहा, "शुक्ला के मिशन ने इसरो को अमूल्य व्यावहारिक अनुभव और डेटा प्रदान किया, जिसे 'सिमुलेशन' में दोहराया नहीं जा सकता. इस मिशन ने वास्तविक अंतरिक्ष वातावरण में भारतीय प्रणालियों और प्रोटोकॉल का परीक्षण संभव बनाया. अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और पौधों की वृद्धि पर अध्ययन सहित कई वैज्ञानिक प्रयोग तकनीकी और वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करेंगे, जो गगनयान के लिए जीवनरक्षक और चिकित्सा प्रणालियों को डिज़ाइन करने में सीधे तौर पर मददगार साबित होंगे.

शशि थरूर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में संचालित शुक्ला के मिशन ने वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति में भारत की भूमिका को मजबूत किया है. यह बहुपक्षीय अंतरिक्ष प्रयासों में शामिल होने की भारत की इच्छा और क्षमता को दर्शाता है और भविष्य में संयुक्त अनुसंधान और निवेश के द्वार खोलता है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, "कमांडर शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की महत्वाकांक्षाओं का एक सशक्त प्रतीक है. इसने देश की कल्पनाओं को जागृत किया है और नयी पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित और अंतरिक्ष अध्ययन के क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है, जो भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. शाबाश."

