विज्ञापन
विशेष लिंक

विपक्ष जब चर्चा ही नहीं कर रहा तो... थरूर ने फिर लिया अलग स्टैंड, शुभांशु शुक्ला की जमकर तारीफ

थरूर ने कहा कि शुक्ला के मिशन ने इसरो को अमूल्य व्यावहारिक अनुभव और डेटा प्रदान किया, जिसे 'सिमुलेशन' में दोहराया नहीं जा सकता. इस मिशन ने वास्तविक अंतरिक्ष वातावरण में भारतीय प्रणालियों और प्रोटोकॉल का परीक्षण संभव बनाया.

Read Time: 3 mins
Share
विपक्ष जब चर्चा ही नहीं कर रहा तो... थरूर ने फिर लिया अलग स्टैंड, शुभांशु शुक्ला की जमकर तारीफ
  • विपक्षी पार्टियों ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के मिशन पर संसद की विशेष चर्चा में हिस्सा नहीं लिया.
  • कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुभांशु शुक्ला के मिशन पर गर्व व्यक्त करते हुए सभी भारतीयों को बधाई दी.
  • थरूर ने कहा कि शुभांशु शुक्ला के मिशन ने इसरो को अमूल्य व्यावहारिक अनुभव और डेटा प्रदान किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

सोमवार को विपक्षी पार्टियों ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफल मिशन और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति पर संसद में प्रस्तावित विशेष चर्चा में हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी. हालांकि इस बीच शशि थरूर के इस मुद्दे पर रुख ने सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि भले ही विपक्ष इस विशेष चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन वह शुभांशु शुक्ला के मिशन पर गर्व व्यक्त करना चाहते हैं.

सभी भारतीयों को शुभांशु के हालिया मिशन पर गर्व-  थरूर

कांग्रेस नेता ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि की जमकर सराहना की और कहा कि सभी भारतीयों को उनके हालिया मिशन पर गर्व है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की महत्वाकांक्षाओं के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करेगा. उन्होंने कहा कि शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान ने नई पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और अंतरिक्ष अध्ययन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है, ये भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है.

Latest and Breaking News on NDTV

थरूर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "चूंकि विपक्ष विशेष चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमांडर शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के हालिया मिशन पर सभी भारतीयों को कितना गर्व है. यह हमारे देश के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान के लिए एक कदम के रूप में कार्य करेगा."

थरूर ने कहा, "शुक्ला के मिशन ने इसरो को अमूल्य व्यावहारिक अनुभव और डेटा प्रदान किया, जिसे 'सिमुलेशन' में दोहराया नहीं जा सकता. इस मिशन ने वास्तविक अंतरिक्ष वातावरण में भारतीय प्रणालियों और प्रोटोकॉल का परीक्षण संभव बनाया. अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और पौधों की वृद्धि पर अध्ययन सहित कई वैज्ञानिक प्रयोग तकनीकी और वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करेंगे, जो गगनयान के लिए जीवनरक्षक और चिकित्सा प्रणालियों को डिज़ाइन करने में सीधे तौर पर मददगार साबित होंगे.

शशि थरूर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में संचालित शुक्ला के मिशन ने वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति में भारत की भूमिका को मजबूत किया है. यह बहुपक्षीय अंतरिक्ष प्रयासों में शामिल होने की भारत की इच्छा और क्षमता को दर्शाता है और भविष्य में संयुक्त अनुसंधान और निवेश के द्वार खोलता है.
Latest and Breaking News on NDTV

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, "कमांडर शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की महत्वाकांक्षाओं का एक सशक्त प्रतीक है. इसने देश की कल्पनाओं को जागृत किया है और नयी पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित और अंतरिक्ष अध्ययन के क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है, जो भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. शाबाश."

ये भी पढ़ें: शुभांशु शुक्ला ने हाथ जोड़कर किया नमस्कार तो पीएम मोदी ने लगाया गले... ऐसी रही दोनों की मुलाकात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Congress Leader Shashi Tharoor, Shubhanshu Shukla, Shubhanshu Shukla Astronaut, Shashi Tharoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com