कौन हैं अमरीन कौर, जिनसे शादी करने जा रहे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह; उदयपुर राजघराने में हुई थी पहली शादी

हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में शादी करेंगे. उनकी शादी चंडीगढ़ में होगी. उनकी होने वाली दुल्हन का नाम अमरीन कौर है. जानिए कौन हैं अमरीन कौर.

कौन हैं अमरीन कौर, जिनसे शादी करने जा रहे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह; उदयपुर राजघराने में हुई थी पहली शादी
Vikramaditya Singh Amreen Kaur Marriage: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह अमरीन कौर से शादी करने जा रहे हैं.
  • हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में अमरीन कौर से दूसरी शादी करेंगे.
  • विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी उदयपुर राजघराने की सुदर्शना से हुई थी, नवंबर 2024 में दोनों का तलाक हो गया.
  • अमरीन कौर चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.
Vikramaditya Singh Amreen Kaur Marriage: हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी उदयपुर राजघराने में हुई थी. हालांकि यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका था. पहली पत्नी सुदर्शना सिंह से तलाक के बाद अब हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह दूसरी शादी करने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह की शादी चंडीगढ़ में होगी. उनकी दुल्हन भी चंडीगढ़ की ही रहने वाली है. विक्रमादित्य सिंह की होने वाली दुल्हन का नाम अमरीन कौर हैं. इन दोनों की शादी की कार्ड भी सामने आया है.

जिसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में शादी करेंगे.

चंडीगढ़ सेक्टर-2 में होगी विक्रमादित्य और अमरीन की शादी

विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर की शादी चंडीगढ़ के सेक्टर दो में होना तय हुआ है. कार्ड पर सुबह 10 बजे शादी की रस्में निभाने की जानकारी है, जबकि दोपहर एक बजे भोजन होगा. मालूम हो कि विक्रमादित्य सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था. जहां से भाजपा की ओर से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत प्रत्याशी थी.

कौन हैं अमरीन कौर, जो बनेगी विक्रमादित्य सिंह की दुल्हन

विक्रमादित्य सिंह की होने वाली दुल्हन अमरीन कौर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. बताया जा रहा है अमरीन विक्रमादित्य सिंह की पुरानी मित्र हैं. अमरीन कौर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. उनके पिता का नाम सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और मां का नाम सरदारनी ओपिंद्र कौर हैं. ये लोग चंडीगढ़ सेक्टर-2 के रहने वाले हैं.

विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी उदयपुर राजघराने में हुई थी

बताते चले कि विक्रमादित्य सिंह की पहली शादी उदयपुर राजघराने में हुई थी. मेवात राजवंश की राजकुमारी सुदर्शना सिंह के साथ 8 मार्च 2019 को विक्रमादित्य सिंह शादी में बंधन में बंधे थे. हालांकि यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली. नवंबर 2024 में दोनों का तलाक हो गया.

विक्रमादित्य सिंह इस समय शिमला ग्रामीण से विधायक होने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में PWD मंत्री हैं. उनके पिता वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता थे. वो 6 बार हिमाचल के सीएम भी रहे थे.

