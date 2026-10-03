गैस स्टेशन पर CNG भरा रही कार में अचानक जोरदार विस्फोट, पल भर में लोहे के कबाड़ में बदली गाड़ी!

गुजरात के करजण के पास नेशनल हाईवे-48 पर जिंदाल कंपनी के सामने स्थित पेट्रोल-सीएनजी पंप पर कार में सीएनजी भराते समय जोरदार विस्फोट की घटना सामने आई है. अचानक हुए धमाके से पंप परिसर में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई. धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसके पतरों और कांच के टुकड़े दूर तक जा गिरे. आसपास खड़े दो अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है.

जानकारी के मुताबिक, एक कार चालक अपनी सीएनजी कार में गैस भरवाने के लिए जिंदाल कंपनी के पास स्थित पंप पर पहुंचा था. पंप कर्मचारी द्वारा कार में सीएनजी भरने के लिए नोजल लगाया गया था. इसी दौरान अचानक कार की गैस टंकी में जोरदार विस्फोट हो गया. शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या अत्यधिक दबाव के कारण विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, विस्फोट के वास्तविक कारणों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

विस्फोट के समय कार में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. सीएनजी भरवाते समय यात्री कार से बाहर खड़े थे, जिसके चलते बड़ी जनहानि टल गई. घटना की सूचना मिलते ही करजण फायर टीम सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आग या अन्य खतरे की आशंका को देखते हुए जरूरी सावधानी बरती. वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंप परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू की. घटना के बाद सीएनजी पंप पर मौजूद लोगों में भी काफी देर तक भय का माहौल बना रहा.

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