विज्ञापन
विशेष लिंक

गैस स्टेशन पर CNG भरा रही कार में अचानक जोरदार विस्फोट, पल भर में लोहे के कबाड़ में बदली गाड़ी!

गुजरात के करजण में नेशनल हाईवे-48 पर सब कुछ सामान्य था. एक कार पेट्रोल-सीएनजी पंप पर खड़ी थी और उसमें CNG भरी जा रही थी. तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
सीएनजी पंप पर धमाका

गुजरात के करजण के पास नेशनल हाईवे-48 पर जिंदाल कंपनी के सामने स्थित पेट्रोल-सीएनजी पंप पर कार में सीएनजी भराते समय जोरदार विस्फोट की घटना सामने आई है. अचानक हुए धमाके से पंप परिसर में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई. धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसके पतरों और कांच के टुकड़े दूर तक जा गिरे. आसपास खड़े दो अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है.

जानकारी के मुताबिक, एक कार चालक अपनी सीएनजी कार में गैस भरवाने के लिए जिंदाल कंपनी के पास स्थित पंप पर पहुंचा था. पंप कर्मचारी द्वारा कार में सीएनजी भरने के लिए नोजल लगाया गया था. इसी दौरान अचानक कार की गैस टंकी में जोरदार विस्फोट हो गया. शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या अत्यधिक दबाव के कारण विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, विस्फोट के वास्तविक कारणों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

विस्फोट के समय कार में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. सीएनजी भरवाते समय यात्री कार से बाहर खड़े थे, जिसके चलते बड़ी जनहानि टल गई. घटना की सूचना मिलते ही करजण फायर टीम सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आग या अन्य खतरे की आशंका को देखते हुए जरूरी सावधानी बरती. वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंप परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू की. घटना के बाद सीएनजी पंप पर मौजूद लोगों में भी काफी देर तक भय का माहौल बना रहा.

ये भी पढ़ें : कांग्रेस में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, यूपी चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, कई और नेता भी जुड़ेंगे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CNG Blast, CNG Pump Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com