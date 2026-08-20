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VIDEO: जम्‍मू-कश्‍मीर में आसमान से बरसी आफत, पहलगाम में फटा बादल, फ्लैश फ्लड में फंसे स्‍कूली बच्‍चों का रेस्‍क्‍यू

जम्मू-कश्मीर के डोडा ज‍िले के कहारा इलाके में गंगूरी नाले में फ्लैश फ्लड की वजह से कई स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ गई. स्थानीय लोगों ने समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया.

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VIDEO: जम्‍मू-कश्‍मीर में आसमान से बरसी आफत, पहलगाम में फटा बादल, फ्लैश फ्लड में फंसे स्‍कूली बच्‍चों का रेस्‍क्‍यू
  • पहलगाम के बटकूट इलाके में बादल फटने से अचानक आई बाढ़
  • डोडा ज‍िले के कहारा इलाके में गंगूरी नाले में फ्लैश फ्लड की वजह से कई स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ गई
  • स्थानीय लोगों ने समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया
बादल फटने जैसी स्थिति से बचने के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं?

नई द‍िल्‍ली: देश के कई ह‍िस्‍सों में बार‍िश का दौर जारी है. पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बार‍िश से जनजीवन प्रभाव‍ित है. पहलगाम में बटकूट इलाके में बुधवार शाम बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और निचले इलाकों में कई घरों में पानी घुस गया. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, हालांकि पानी के अचानक बढ़ने से स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई और इलाके में आम जनजीवन प्रभावित हुआ. जम्मू-कश्मीर के डोडा ज‍िले के कहारा इलाके में गंगूरी नाले में फ्लैश फ्लड की वजह से कई स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ गई. स्थानीय लोगों ने समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया. उधर, हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

पहलगाम में बादल फटने से आई बाढ़


पहलगाम में बटकूट इलाके में बुधवार शाम बादल फटने से बाढ़ आ गई. निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया. हालांक‍ि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकि‍न पानी के अचानक बढ़ने से स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई और इलाके में आम जनजीवन प्रभावित हुआ. ऊंचाई पर स्थित और ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के कारण, पहलगाम में भारी बारिश के दौरान अचानक बाढ़ आने का खतरा बना रहता है. खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वे बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के उपायों को मजबूत करें, ताकि ऐसी मौसम की घटनाओं के दौरान नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके. अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.

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जम्मू-कश्मीर के डोडा में फ्लैश फ्लड

जम्मू-कश्मीर में खराब होते मौसम के बीच डोडा ज‍िले के कहारा इलाके में गंगूरी नाले में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने कई स्कूली बच्चों की जान खतरे में डाल दी. बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे और नाला पार कर रहे थे, तभी अचानक बाढ़ के कारण पानी का स्तर बढ़ गया. पानी के तेज बहाव में बच्चे कई घंटों तक फंसे रहे, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. अच्छी बात यह रही कि स्थानीय लोग समय रहते मौके पर पहुँच गए और सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया. इस घटना ने एक बार फिर इस इलाके में एक सुरक्षित और पक्के पुल की तत्काल जरूरत को उजागर किया है. पुल न होने के कारण, स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता है, खासकर भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के दौरान.

स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने और निवासियों व स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पक्का पुल बनाने की मांग की है. अगर बचाव अभियान में देरी हुई होती, तो इस घटना में जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था.

हरिद्वार में मूसलाधार बारिश, कई जगह सड़के हुई जल मग्न

हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जगह-जगह भराव के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर बारिश के पानी की वजह से यातायात डायवर्ट करना पड़ा. रोशनाबाद मुख्यालय को शहर से जोड़ने वाले इस एकमात्र रास्ते पर बार‍िश के मौसम में आये दिन बारिश के बाद पानी भरने से परेशानी उठानी पड़ती है.

यह भी पढ़ें- हरिद्वार में बारिश के बीच सड़क पर आए अजगर और तेंदुएं, रिहायशी इलाकों में दहशत

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