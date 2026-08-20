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हरिद्वार में सड़क पर नजर आए अजगर और तेंदुए, VIDEO सामने आया, बारिश के बीच रिहायशी इलाकों में दहशत

वन क्षेत्र के बगल स्थित हरिद्वार में बारिश के बीच अचानक अजगर और तेंदुए सड़क पर आने लगे. वन विभाग कार्रवाई कर रहा है लेकिन इलाके में दहशत का आलम है.

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हरिद्वार में सड़क पर नजर आए अजगर और तेंदुए, VIDEO सामने आया, बारिश के बीच रिहायशी इलाकों में दहशत
हरिद्वार:

उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश के दौरान अचानक तेंदुओं की चहलकदमी देखी गई. ऐसे में इलाके में दहशत का माहौल है. हरिद्वार भौगोलिक रूप से बेहद अहम जगह है. यहां पर एक तरफ राजा जी नेशनल पार्क और वन क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ गंगा नदी बह रही है और बीच में शहर बसा हुआ है.

मॉनसून आने से भारी बारिश भी हो रही है. इसके साथ ही, जंगली जानवरों ने भी हरिद्वार के लोगों की समस्याओं में इजाफा ही किया हुआ है. जंगल से तेंदुए और अजगर आ रहे हैं और रिहायशी इलाकों में लोग परेशान हैं.

अजगर निकलने की जानकारी में मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी उन्हें पकड़ कर जंगल में छोड़ तो रहे हैं लेकिन उनका शहर की तरफ आना लगातार जारी है. कहीं 10 फीट का तो कहीं 40 फीट तक लंबा अजगर लोगों में दहशत फैलाए हुए है. 

अभी कुछ दिन पहले हाथियों का एक बड़ा झुंड भी शहर की कॉलोनी से गुजरा था. हरिद्वार वन विभाग भी लाचार और बेबस नजर आ रहा है. स्थानीय लोगों को सतर्कता बरतने की दी जा रही है.

बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव....

पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हरिद्वार शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है और गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भीमगोड़ा बैराज पर नदी चेतावनी के निशान को पार करने के करीब है. यहां जलस्तर 293.10 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है. 

लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों से छोड़े गए अतिरिक्त पानी से हरिद्वार में पानी का बहाव और बढ़ गया है, जिससे भीमगोड़ा बैराज पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. 

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