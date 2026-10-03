India vs Brazil Football LIVE Score Updates: भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम शनिवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित मशहूर विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) में पांच बार की वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील के खिलाफ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेल रही है. भारत ने अपना पिछला मैच पनामा के खिलाफ ड्रॉ खेला था, जबकि ब्राजील ने टाउन्सविले में ड्रॉ और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 4-2 से जीत हासिल की थी. यह मैच ऐतिहासिक है क्योंकि भारत और ब्राजील पहली बार आमने-सामने हैं. साथ ही, यह 'ब्लू टाइगर्स' के लिए दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल टीमों में से एक के खिलाफ खुद को परखने का एक शानदार मौका भी होगा.
भारत बनाम ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय टीमें
भारतीय फुटबॉल टीम: अल्बिनो गोम्स, गुरप्रीत सिंह संधू, प्रभसुखन सिंह गिल, सोम कुमार, अभिषेक सिंह टेकचाम, आकाश मिश्रा, अनवर अली, बिजॉय वर्गीस, हिंगथनमाविया राल्टे, जय गुप्ता, प्रमवीर, रिकी मीतेई हाओबम, अनिरुद्ध थापा, आशिक कुरुनियान, फारुख चौधरी, लालेंगमाविया राल्टे, मैकर्टन निकसन, मोहम्मद सानन, रिकी शाबोंग, सहल अब्दुल समद, एडमंड लालरिंदिका, इरफान यदवाड, मनवीर सिंह, रहीम अली, रयान विलियम्स, विक्रम प्रताप सिंह.
ब्राजील फ़ुटबॉल टीम: ह्यूगो सूजा, पेड्रो मोरिस्को, ओटावियो, आर्थर डायस, डगलस सैंटोस, गेब्रियल मैगल्हेस, जायर, मार्क्विनहोस (कप्तान), मैथ्यूज़िन्हो, माउरो जूनियर, विटोर रीस, वेस्ले, एंड्री सैंटोस, ब्रेनो बिडोन, ब्रूनो गुइमारेस, डैनिलो सैंटोस, डगलस लुइज़, गेब्रियल बोटेल्हो, मार्टिनेली, एंड्रिक, एस्टेवाओ, पेड्रो, रेयान, सैमुअल लिनो, विनीसियस जूनियर.
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कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम को पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. भारत ने मुकाबले के शुरुआती दौर में कुछ हद तक संघर्ष किया और ब्राजील को रोककर रखा, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, मेहमान टीम ने अपनी क्वालिटी और अनुभव का पूरा प्रदर्शन किया. ब्राजील के लिए एस्टेवाओ, पेड्रो और सैमुअल लिनो (दो गोल) ने शानदार प्रदर्शन किया. भारत के पास कुछ मौके जरूर आए, लेकिन ब्लू टाइगर्स उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सके. दूसरी ओर, ब्राजील ने भारतीय डिफेंस की गलतियों का पूरा फायदा उठाया और चार गोल दागकर मैच को एकतरफा बना दिया.
India vs Brazil Football LIVE: ब्राजील ने भारत को 4-0 से हराया
सैमुअल लिनो ने शानदार गोल दागकर ब्राजील की बढ़त 4-0 कर दी और इसके तुरंत बाद रेफरी ने फुलटाइम की सीटी बजा दी. भारत ने शुरुआती 25-30 मिनट तक अच्छी चुनौती पेश की, लेकिन इसके बाद ब्राजील ने अपना स्तर ऊंचा करते हुए मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया. एस्टेवाओ, पेड्रो और सैमुअल लिनो (2) के गोलों की बदौलत ब्राजील ने कोलकाता में एकतरफा जीत दर्ज की.
India vs Brazil Football LIVE: ब्राजील चौथे गोल के बेहद करीब
दूसरे हाफ में खेल दोबारा शुरू होते ही एंड्रिक ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है. ब्राजीली स्टार भारतीय डिफेंस लाइन के पीछे शानदार रन लगाकर पहुंचे और गेंद को बॉक्स के अंदर ब्रूनो गुइमारेस के लिए कटबैक किया. गुइमारेस के पास गोल करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन भारतीय डिफेंस ने समय रहते हस्तक्षेप करते हुए उनके शॉट को ब्लॉक कर दिया. भारत इस बार तो बच गया, लेकिन ब्राजील का अटैक लगातार खतरनाक होता जा रहा है.
India vs Brazil Football LIVE: भारत को पहले गोल की तलाश
ब्राजील के खिलाफ 0-3 से पिछड़ने के बावजूद भारत ने हार नहीं मानी. विलियम्स ने बाएं चैनल में दौड़ रहे मनवीर सिंह के लिए शानदार थ्रू बॉल खेली. मनवीर अपने साथ कई ब्राजीली डिफेंडरों को खींच ले गए और फिर समझदारी दिखाते हुए दूसरी तरफ खाली जगह में दौड़ रहे विलियम्स को गेंद पहुंचाई. विलियम्स के पास भारत का खाता खोलने का सुनहरा मौका था.
India vs Brazil Football LIVE: सैमुअल लिनो ने दागा तीसरा गोल
भारत की डिफेंस की एक बड़ी चूक भारी पड़ गई. विजय ने अपने ही हाफ में गेंद गंवा दी, जिसका ब्राजील ने तुरंत फायदा उठाया. गेंद तेजी से सैमुअल लिनो तक पहुंची, जिन्होंने बॉक्स के बाएं हिस्से से शानदार कर्लिंग शॉट लगाया. भारतीय गोलकीपर गिल ने डाइव लगाकर बचाव की कोशिश की, लेकिन लिनो का सटीक शॉट निचले कोने में जाकर समा गया. इस गोल के साथ ब्राजील ने अपनी बढ़त 3-0 कर ली.
India vs Brazil Football LIVE: गोल के बेहद करीब पहुंचा ब्राजील
ब्राजील के युवा स्टार एस्टेवाओ लगातार भारतीय डिफेंस को परेशान कर रहे हैं. इस बार उन्होंने बॉक्स के किनारे गेंद हासिल की और अपनी शानदार ड्रिब्लिंग से अनवर अली को पूरी तरह छका दिया. भारतीय डिफेंडर उन्हें रोकने की कोशिश में फिसल गए और जमीन पर गिर पड़े. हालांकि, खतरा बढ़ने से पहले अनवर अली ने शानदार रिकवरी दिखाई और एस्टेवाओ के क्रॉस को ब्लॉक कर दिया.
India vs Brazil Football LIVE: हाफटाइम में ब्राजील का बड़ा फेरबदल
2-0 की बढ़त के साथ हाफटाइम में पहुंचने के बाद ब्राजील ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी दिखानी शुरू कर दी है. कोच कार्लो अंचेलोटी ने दूसरे हाफ की शुरुआत से पहले कई बदलाव किए हैं. ब्रूनो गुइमारेस, गैब्रियल मगलाएस, वेंडरसन और सैमुअल लिनो को मैदान पर उतारा गया है. वहीं, मार्किन्होस, बोंटेम्पो और आंद्रे सैंटोस को आराम दिया गया. ब्राजील के इन बदलावों से साफ है कि टीम दूसरे हाफ में भी अपनी तीव्रता बनाए रखना चाहती है, जबकि भारत के सामने अब फ्रेश पैरों वाली ब्राजीली टीम की नई चुनौती होगी.
India vs Brazil Football LIVE: ब्राजील हाफटाइम तक 2-0 की बढ़त बनाने में सफल
भारत ने मुकाबले की शुरुआत में शानदार जुझारूपन दिखाया और पहले 27 मिनट तक ब्राजील को गोल करने का मौका नहीं दिया. ब्लू टाइगर्स ने अनुशासित डिफेंस और कुछ अच्छे काउंटर अटैक के दम पर पांच बार की विश्व चैंपियन टीम को कड़ी टक्कर दी. हालांकि इसके बाद ब्राजील ने अपना स्तर और ऊंचा कर दिया. एस्टेवाओ ने पहला गोल कर किया, जबकि पेड्रो ने बढ़त को दोगुना कर दिया. ब्राजील हाफटाइम तक 2-0 की बढ़त बनाने में सफल रहा.
India vs Brazil Football LIVE: ब्राजील को एस्टेवाओ के गोल से मिली 1-0 की बढ़त
भारतीय डिफेंस को परखने के बाद आखिरकार ब्राजील को सफलता मिल गई है. युवा स्टार एस्टेवाओ ने शानदार स्ट्राइक लगाकर मैच का पहला गोल दागा और ब्राजील को 1-0 की बढ़त दिला दी. पूरे मैच में लगातार दबाव बना रही ब्राजीली टीम को जिस मौके की तलाश थी, उसे एस्टेवाओ ने बेहतरीन अंदाज में भुनाया. उनके सटीक और दमदार शॉट के सामने भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू भी बेबस नजर आए.
India vs Brazil Football LIVE: सहेल का पास बिगड़ा, विनीसियस फिर ऑफसाइड, ब्राजीली स्टार की बढ़ी नाराजगी
भारत ने मिडफील्ड में कुछ अच्छे मूव बनाए, जहां सहेल अब्दुल समद ने शानदार फुटवर्क दिखाने के बाद मनवीर सिंह के लिए लंबा पास खेलने की कोशिश की. हालांकि गेंद जरूरत से ज्यादा आगे निकल गई और मनवीर उस तक नहीं पहुंच सके.
India vs Brazil Football LIVE: मनवीर सिंह मौके से चूके
भारत ने ब्राजील को जोरदार जवाब दिया. लंबी गेंद पर मनवीर सिंह डिफेंस को चीरते हुए गोल की ओर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारत को मैच का पहला बड़ा मौका मिल जाएगा, लेकिन तभी ब्राजील के कप्तान मार्किन्होस ने शानदार रिकवरी रन लगाते हुए पीछे से आकर गेंद छीन ली और खतरे को टाल दिया.
India vs Brazil Football LIVE: विनीसियस के अटैक के सामने गुरप्रीत बने दीवार, भारत को राहत
ब्राजील लगातार भारतीय डिफेंस की परीक्षा ले रहा है. एक बार फिर विनीसियस जूनियर ने अपना कमाल दिखाते हुए अभिषेक को आसानी से छकाया, अंदर की ओर कट किया और जोरदार शॉट लगाया. हालांकि, भारतीय कप्तान और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने शानदार डाइव लगाकर बेहतरीन बचाव किया और भारत को शुरुआती झटका लगने से बचा लिया.
India vs Brazil Football LIVE: ब्राजील का शुरुआती दबदबा
मैच की शुरुआत में ही ब्राजील ने अपना इरादा साफ कर दिया है. स्टार विंगर विनीसियस जूनियर बाएं फ्लैंक से शानदार रन लगाते हुए भारतीय बॉक्स में खतरनाक लो क्रॉस लेकर आए, लेकिन अनिरुद्ध थापा ने सतर्कता दिखाते हुए गेंद को कॉर्नर के लिए बाहर भेज दिया. उस समय पेड्रो मौके की तलाश में बॉक्स के अंदर मौजूद थे. हालांकि कॉर्नर से ब्राजील को कोई फायदा नहीं मिला
पहली बार आमने-सामने भारत-ब्राजील
वह ऐतिहासिक दिन आ गया है, जब शनिवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारत और ब्राजील के बीच एक इंटरनेशनल फ्रेंडली फ़ुटबॉल मैच खेला जाएगा. सीनियर प्रोफेशनल फ़ुटबॉल में भारत पहली बार ब्राजील का सामना कर रहा है. वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम पनामा के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद भारत का हौसला बुलंद है. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के साथ दो फ्रेंडली मैच खेलने के बाद ब्राजील अपने एशियाई दौरे के आखिरी पड़ाव पर है.