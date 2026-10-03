India vs Brazil Football LIVE Score Updates: भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम शनिवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित मशहूर विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) में पांच बार की वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील के खिलाफ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेल रही है. भारत ने अपना पिछला मैच पनामा के खिलाफ ड्रॉ खेला था, जबकि ब्राजील ने टाउन्सविले में ड्रॉ और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 4-2 से जीत हासिल की थी. यह मैच ऐतिहासिक है क्योंकि भारत और ब्राजील पहली बार आमने-सामने हैं. साथ ही, यह 'ब्लू टाइगर्स' के लिए दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल टीमों में से एक के खिलाफ खुद को परखने का एक शानदार मौका भी होगा.

भारत बनाम ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय टीमें

भारतीय फुटबॉल टीम: अल्बिनो गोम्स, गुरप्रीत सिंह संधू, प्रभसुखन सिंह गिल, सोम कुमार, अभिषेक सिंह टेकचाम, आकाश मिश्रा, अनवर अली, बिजॉय वर्गीस, हिंगथनमाविया राल्टे, जय गुप्ता, प्रमवीर, रिकी मीतेई हाओबम, अनिरुद्ध थापा, आशिक कुरुनियान, फारुख चौधरी, लालेंगमाविया राल्टे, मैकर्टन निकसन, मोहम्मद सानन, रिकी शाबोंग, सहल अब्दुल समद, एडमंड लालरिंदिका, इरफान यदवाड, मनवीर सिंह, रहीम अली, रयान विलियम्स, विक्रम प्रताप सिंह.

ब्राजील फ़ुटबॉल टीम: ह्यूगो सूजा, पेड्रो मोरिस्को, ओटावियो, आर्थर डायस, डगलस सैंटोस, गेब्रियल मैगल्हेस, जायर, मार्क्विनहोस (कप्तान), मैथ्यूज़िन्हो, माउरो जूनियर, विटोर रीस, वेस्ले, एंड्री सैंटोस, ब्रेनो बिडोन, ब्रूनो गुइमारेस, डैनिलो सैंटोस, डगलस लुइज़, गेब्रियल बोटेल्हो, मार्टिनेली, एंड्रिक, एस्टेवाओ, पेड्रो, रेयान, सैमुअल लिनो, विनीसियस जूनियर.

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