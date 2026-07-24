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प्रदर्शनों के दौरान कैसे व्यवहार करे पुलिस? सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल, अदालत की निगरानी में जांच की मांग

याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के बार-बार इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की गई है और उचित न्यायिक दिशा-निर्देशों की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाए.

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प्रदर्शनों के दौरान कैसे व्यवहार करे पुलिस? सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल, अदालत की निगरानी में जांच की मांग
  • 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के मार्च पर पुलिस की कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट में SIT जांच की मांग की गई है
  • याचिका में पुलिस के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग शामिल है
  • याचिका में पुलिस सुधार, बल प्रयोग के प्रशिक्षण और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना का निर्देश मांगा गया है
क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अब तक कोई सुनवाई की है?
नई दिल्ली:

20 जुलाई को CJP मार्च जैसी स्थितियों से पुलिस को कैसे निपटना चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है. याचिका में 20 जुलाई के CJP मार्च पर पुलिस की कार्रवाई की कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की भी मांग की गई है. महिलाओं को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका, संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(d) और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाती है.

याचिका में पुलिस द्वारा बार-बार अत्यधिक बल प्रयोग, शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं पर मनमाने प्रतिबंध, और सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले पर्याप्त संस्थागत सुरक्षा उपायों की कमी के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है.

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  • कार्रवाई का तत्काल कारण 20 जुलाई 2026 की घटनाएं हैं, जब बड़ी संख्या में छात्र और अन्य नागरिक शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दों से जुड़ी अपनी शिकायतें जाहिर करने के लिए संसद की ओर मार्च में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा हुए थे.
  • उस समय की विभिन्न मीडिया रिपोर्टों, सार्वजनिक बयानों, तस्वीरों, वीडियो और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्रियों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस तैनाती, बैरिकेडिंग, एहतियाती प्रतिबंध, आंसू गैस का इस्तेमाल, लाठीचार्ज और बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेने जैसी कार्रवाई की गई.
  • रिपोर्ट में प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट के आरोप भी शामिल थे, जिनमें कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ लिंग-आधारित दुर्व्यवहार, बिना पहचान वाले या सादे कपड़ों में मौजूद कर्मियों द्वारा बल प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्य शामिल हैं जो संवैधानिक गारंटी और पुलिस शक्तियों के इस्तेमाल से जुड़े स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ हैं.
  • इन आरोपों की कानून के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच होनी चाहिए. आज की युवा पीढ़ी अभाव, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, अकेलेपन और अपने ही देश में अपनी सरकार द्वारा अलग-थलग महसूस करने और धोखा दिए जाने का अनुभव कर रही है, जो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है. वे शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी जायज मांगें रख रहे हैं (अनुच्छेद 19).
  • हालांकि, बदले में उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन और शांतिपूर्ण विरोध कर रही छात्राओं की गरिमा के खिलाफ दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. सरकार इन विरोध प्रदर्शनों के प्रति दिन-ब-दिन और अधिक क्रूर होती जा रही है. 20 जुलाई को शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्रों पर किए गए अत्याचार जलियांवाला बाग के अत्याचारों से कम नहीं हैं.

यह याचिका व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व से जुड़े विवादित सवालों पर फैसले की मांग नहीं करती है. बल्कि, यह उन व्यापक संवैधानिक और प्रणालीगत मुद्दों की न्यायिक समीक्षा की मांग करती है जो किसी एक घटना के तथ्यों से कहीं आगे हैं और पूरे देश के नागरिकों को प्रभावित करते हैं. 20 जुलाई 2026 की घटनाओं का इस्तेमाल शांतिपूर्ण सभाओं के नियमन और पुलिस की कठोर शक्तियों के इस्तेमाल से जुड़ी बार-बार उठने वाली चिंताओं को दिखाने के लिए किया गया है.

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याचिकाकर्ता का कहना है कि बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी, बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने का अधिकार, और पूरे भारत में कहीं भी आने-जाने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के ज़रूरी हिस्से हैं. हालांकि अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत इन आज़ादियों पर उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसी पाबंदियों को कानूनी वैधता, ज़रूरत, आनुपातिकता और मनमानी न होने जैसी संवैधानिक शर्तों को पूरा करना होगा.

ऐसे प्रशासनिक कदम जो असल में इन आज़ादियों के इस्तेमाल को बिना किसी रोक-टोक वाली प्रशासनिक मर्ज़ी पर निर्भर बना देते हैं, वे व्यक्तिगत आज़ादी और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बीच के संवैधानिक संतुलन को कमज़ोर करते हैं.

याचिकाकर्ता का कहना है कि मेट्रो सेवाओं को मनमाने ढंग से बंद करने और इंटरनेट शटडाउन से रोज़ाना सफ़र करने वाले लोगों पर बुरा असर पड़ा. इससे ऑफ़िस जाने वाले लोग, छात्र, मरीज़ और ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी सस्ते सार्वजनिक परिवहन के बिना फंस गए, जिससे उनकी कमाई का नुकसान हुआ, मेडिकल इमरजेंसी के समय इलाज नहीं मिल पाया और पढ़ाई में रुकावट आई.

इसके साथ ही इंटरनेट बंद होने से ज़रूरी जानकारी, ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीमेडिसिन, रिमोट वर्क और इमरजेंसी हेल्पलाइन तक पहुंच भी मुश्किल हो गई, जिससे आम नागरिकों में बड़े पैमाने पर घबराहट, आर्थिक तंगी और अकेलापन पैदा हुआ.

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याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के बार-बार इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की गई है और उचित न्यायिक दिशा-निर्देशों की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाए, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था के लिए स्पष्ट और प्रत्यक्ष खतरा हो. इसमें पुलिस संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी मांगे गए हैं, जिसके तहत भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों में लगे अधिकारियों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य हो और नागरिकों पर बल प्रयोग करने वाले सादे कपड़ों में तैनात कर्मियों की तैनाती को रोका जाए.

याचिका में इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में निर्देशित पुलिस सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन की भी मांग की गई है, विशेष रूप से स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना और कार्यप्रणाली के संबंध में, साथ ही संवैधानिक पुलिसिंग, लिंग-संवेदनशील भीड़ प्रबंधन, तनाव कम करने की तकनीकों और घरेलू संवैधानिक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार मानकों के अनुरूप न्यूनतम बल के प्रयोग के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की भी मांग की गई है.

यह याचिका माननीय न्यायालय के संवैधानिक न्यायशास्त्र पर आधारित है, जिसमें डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ, रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ और अन्य निर्णय शामिल हैं, जो लोकतांत्रिक असहमति और शांतिपूर्ण विरोध को संवैधानिक शासन के अभिन्न अंग मानते हैं.

इसलिए, यह याचिका नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, पुलिस की जवाबदेही को मजबूत करने, सार्वजनिक सभाओं के पारदर्शी नियमन को सुनिश्चित करने, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर मनमानी पाबंदियों को रोकने, 20 जुलाई 2026 की घटनाओं से उत्पन्न आरोपों की स्वतंत्र जांच का निर्देश देने और कानून के शासन और संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्थागत सुधारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित रिट, आदेश और निर्देश मांगती है.

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