मंडी हाउस से नोएडा जाने वाली मेट्रो में आई तकनीकी दिक्कत, ट्रेन खाली करवाई गई, सैकड़ों यात्री स्टेशन पर फंसे

Delhi Metro Blue Line: ब्‍लू लाइन पर सोमवार को एक मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई. ब्‍लू लाइन पर मेट्रो नहीं आने के कारण हजारों की संख्‍या में यात्री विभिन्‍न स्‍टेशनों में फंस गए. कई यात्रियों ने काफी देर से मेट्रो नहीं आने की शिकायत की है.

  • दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर मंडी हाउस से नोएडा जाने वाली ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई.
  • खराबी के कारण ब्लू लाइन के विभिन्न स्टेशनों पर हजारों यात्री मेट्रो की इंतजार करते हुए फंस गए.
  • डीएमआरसी ने बाराखंभा और इंद्रप्रस्थ स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाओं में देरी की पुष्टि की है.
Delhi Metro: मेट्रो को दिल्‍ली की लाइफ लाइन माना जाता है. हालांकि सोमवार को दिल्‍ली मेट्रो की ब्‍लू लाइन पर एक मेट्रो में खराबी आ गई. इसके कारण बड़ी संख्‍या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. ब्‍लू लाइन के अलग-अलग स्‍टेशनों पर बड़ी संख्‍या में यात्री फंस गए. दरअसल, ब्‍लू लाइन पर मंडी हाउस से नोएडा जाने वाली मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई. इसके कारण पूरी मेट्रो ट्रेन को खाली कराया गया. मंडी हाउस से नोएडा जाने वाले पूरे मेट्रो रूट पर स्‍टेशनों पर फंसे यात्री मेट्रो नहीं आने की शिकायत करते नजर आए. 

ब्‍लू लाइन पर मेट्रो नहीं आने के कारण हजारों की संख्‍या में यात्री विभिन्‍न स्‍टेशनों में फंस गए. कई यात्रियों ने काफी देर से मेट्रो नहीं आने की शिकायत की. मंडी हाउस में यात्रियों ने बताया कि करीब 40 मिनट से मेट्रो नहीं आ रही है. मेट्रो नहीं आने से विभिन्‍न स्‍टेशनों पर लोगों की भीड़ को संभालना भी मेट्रो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया. 

डीएमआरसी ने क्‍या कहा?

हालांकि दिल्‍ली रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन ने एक्‍स पर इसे लेकर स्थिति स्‍पष्‍ट की है. उन्‍होंने लिखा, "ब्‍लू लाइन अपडेट, बाराखंभा और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाओं में देरी. अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य." 

आंधे घंटे से नहीं आ रही मेट्रो

नोएडा के सेक्‍टर 16 मेट्रो स्‍टेशन पर फंसे एक शख्‍स ने बताया कि स्‍टेशन पर पर आधे घंटे से मेट्रो नहीं आ रही है. इसके कारण मेट्रो स्‍टेशन पर लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में हर कोई मेट्रो का इंतजार कर रहा है. इसके साथ ही मंडी हाउस पर एक शख्‍स ने 40 से ज्‍यादा मिनट से मेट्रो नहीं आने की शिकायत की है. 

ब्‍लू लाइन की सेवाएं ऐसे वक्‍त पर प्रभावित हुई हैं, जब शाम के वक्‍त बहुत से लोग ऑफिस से घरों के लिए निकलते हैं. आमतौर पर शाम के वक्‍त मेट्राे और स्‍टेशनों में भारी भीड़ होती है. हालांकि आज मेट्रो में आई तकनीकी खराबी से बड़ी संख्‍या में लोगों को परेशानी हो रही है और स्‍टेशनों में भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है. 

यलो लाइन में भी आई थी तकनीकी खराबी

इससे कुछ घंटे पहले यलो लाइन पर तकनीकी समस्‍या देखने को मिली थी. डीएमआरसी ने एक्‍स पर बताया था कि येलो लाइन पर मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम के टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नलिंग समस्या के कारण मेट्रो के संचालन में अतिरिक्‍त समय लग रहा है. इसके कारण सुल्तानपुर से मिलेनियम सिटी सेंटर के बीच ट्रेन सेवाएं थोड़ी देरी से चल रही थीं.

हालांकि बाद में यलो लाइन की सेवाएं सुचारू हो गई थीं. 

