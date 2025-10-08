दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बुधवार को अचानक आई तकनीकी खराबी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने वाली दिशा में करीब 30 मिनट तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही, जिसके चलते कई स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लग गई. दफ्तर और कॉलेज जाने वाले यात्रियों को इस रुकावट के कारण खासा परेशानी का सामना करना पड़ा. ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे व्यस्त लाइनों में से एक है, जो नोएडा, आनंद विहार और द्वारका को जोड़ती है.

दिल्ली मेट्रो में हर दिन लाखों लोग करते हैं सफर

दिल्ली मेट्रो हर साल हजारों करोड़ की कमाई करती है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से मेट्रो का संचालन किया जाता है. दिल्ली मेट्रो की सबसे ज्यादा कमाई ब्लू लाइन और येलो लाइन से होती है. सिर्फ येलो लाइन से ही डीएमआरसी को रोजाना करीब दो करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता है. हर दिन लाखों की संख्या में लोग मेट्रो में सफर करते हैं.

दिल्ली मेट्रो में सफर करने का रिकॉर्ड हर साल टूटता है. हाल ही में रक्षा बंधन से ठीक एक दिन पहले नया रिकॉर्ड बना था, जब दिल्ली मेट्रो में एक दिन में 81.87 लाख लोगों ने सफर किया. इससे पहले 18 नवंबर, 2024 को 78.67 लाख यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया था. औसत की बात करें तो रोजाना दिल्ली मेट्रो में 20 से 30 लाख लोग सफर करते हैं. ये आंकड़ा लगातार घटता और बढ़ता रहता है.

