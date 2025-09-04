पटना मेट्रो का पहला ट्रायल सफल, इस महीने के अंत तक शुरू होगी सेवा

पटना में मेट्रो का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. दरअसल, बुधवार को पटना मेट्रो का पहला ट्रायल पूरा किया गया. इस दौरान बैरिया स्थित डिपो से 200 मीटर तक फॉरवर्ड और 200 मी रिवर्स डायरेक्शन में ट्रायल किया गया. ट्रायल में किसी यात्री को शामिल नहीं किया गया था. टेक्निकल टीम में वहां मौजूद थी. नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने डिपो और स्टेशन का जायजा लिया. नगर विकास एवं आवास विभाग में सितंबर के अंत तक पटना मेट्रो शुरू करने का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में पटना मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं.

इसका टेक्निकल वर्क पूरा हो चुका है. डिपो से जीरो माइल स्टेशन तक ट्रायल पूरा होने के बाद पटना मेट्रो यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा. प्रायोरिटी कॉरिडोर में मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक साढ़े 6 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है. इस कॉरिडोर में 5 स्टेशन है. न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल बायपास, भूतनाथ रोड, खेमनीचक. पटना मेट्रो के दो कोरिडोर हैं. रेड लाइन 16.86 किलोमीटर का है. वहीं ब्लू लाइन 14.56 किलोमीटर का है. खेमनीचक और पटना जंक्शन दोनों लाइन के लिए इंटरचेंज प्वाइंट होंगे.

पटना मेट्रो के लिए रामचक बैरिया में 76 एकड़ में आईएसबीटी मेट्रो डिपो बनाया गया है. यहां पर बोगियों का रखरखाव सफाई और उनकी तकनीकी जांच हो पाएगी. बिजली की आपूर्ति के लिए 2500 किलोवाट का सब स्टेशन तैयार किया गया है. पटना मेट्रो की सुरक्षा के लिए कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम काम करेगा. इस सिस्टम के तहत ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन से मेट्रो की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

पटना मेट्रो की बॉगी को बिहार की विरासत पर संस्कृति से जुड़े प्रतीकों से सजाया गया है. बोगी पर नालंदा यूनिवर्सिटी गोलघर बोधगया मंदिर जैसे प्रतीक दिखाई देंगे. वहीं बॉगी के अंदर मिथिला पेंटिंग की झलक भी दिखेगी.