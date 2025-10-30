CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, 17 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बोर्ड के अनुसार जारी की गई डेटशीट के अनुसार परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगे. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बोर्ड ने तारीखों का ऐलान कर अभी से तैयारी को और अच्छे तरीके से करने का मौका दे दिया है.

बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र CBSE की अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना डेटशीट चेक कर सकते हैं. 10वीं कक्षा की परीक्षा 10 मार्च 2026 को जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा 9 अप्रैल 2026 को समाप्त होगी. परीक्षा के शुरू होने का समय सुबह 10.30 बजे है जबकि परीक्षा समाप्त दोपहर 1.30 बजे होगी.

10वीं की डेटशीट में हुआ बदलाव

आपको बता दें कि CBSE ने 10वीं कक्षा की डेटशीट में बदलाव भी किया है. कई विषयों की परीक्षा की तारीखों को बदला गया है. होम साइंस पेपर की परीक्षा की तारीख अब 18 फरवरी कर दी गई है जबकि पहले ये परीक्षा 26 फरवरी को होना था.

डेटशीट ऐसे करें डाउनलोड