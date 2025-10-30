विज्ञापन
विशेष लिंक

CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, 17 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

CBSE ने होम साइंस पेपर की परीक्षा की तारीख को अब 18 फरवरी कर दी है जबकि पहले ये परीक्षा 26 फरवरी को होनी थी.

Read Time: 2 mins
Share
CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, 17 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम
CBSE ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया
  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित की हैं
  • परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 10वीं की परीक्षा 10 मार्च और 12वीं की 9 अप्रैल को समाप्त होंगी
  • प्रत्येक परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे समाप्त होगी, जिससे छात्रों को तीन घंटे मिलेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बोर्ड के अनुसार जारी की गई डेटशीट के अनुसार परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगे. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बोर्ड ने तारीखों का ऐलान कर अभी से तैयारी को और अच्छे तरीके से करने का मौका दे दिया है. 

बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र CBSE की अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना डेटशीट चेक कर सकते हैं. 10वीं कक्षा की परीक्षा 10 मार्च 2026 को जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा 9 अप्रैल 2026 को समाप्त होगी. परीक्षा के शुरू होने का समय सुबह 10.30 बजे है जबकि परीक्षा समाप्त दोपहर 1.30 बजे होगी. 

10वीं की डेटशीट में हुआ बदलाव

आपको बता दें कि CBSE ने 10वीं कक्षा की डेटशीट में बदलाव भी किया है. कई विषयों की परीक्षा की तारीखों को बदला गया है. होम साइंस पेपर की परीक्षा की तारीख अब 18 फरवरी कर दी गई है जबकि पहले ये परीक्षा 26 फरवरी को होना था. 

डेटशीट ऐसे करें डाउनलोड

  • सबससे पहले आपको CBSE की आधिकारिक वेबसाइट CBSE.gov.in पर जाना होगा
  • इसके बाद आपको Latest@CBSE सेक्शन पर जाना होगा.
  • यहां आपको डेटशीट का लिंक दिखेगा, जिसे आपको क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद आपको कक्षा 10वीं या 12वीं की टाईम टेबल वाले लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर डेटशीट खुलकर आ जाएगी
  • इसके बाद आप डाउनलोड के आइकन पर प्रेस कर अपने लिए इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.
     
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cbse Board Exam Date Sheet, CBSE Announced 10th And 12th Class Datesheet, CBSE
Get App for Better Experience
Install Now