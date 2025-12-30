CBSE ने 3 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को किया स्थगित, यहां देखें नया टाइम टेबल

CBSE के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 3 मार्च 2026 को होने वाली 10वीं और 12वीं 12 की परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए स्थगित करने की घोषणा की है. वहीं सीबीएसई बोर्ड ने एक संशोधित शेड्यूल जारी किया है, जिसमें कई मुख्य पेपरों को नई तारीखों पर रीशेड्यूल किया गया है. इसके तहत क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं के पेपर तिब्बती, भोटी, भूटिया, बोडो, तांगखुल, मिज़ो, कश्मीरी, जर्मन, जापानी, स्पेनिश, और मलय भाषा - और एकेडमिक इलेक्टिव (ग्रुप A2), जिसमें नेशनल कैडेट कोर (NCC) और एलिमेंट्स ऑफ़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी शामिल हैं, की 10वीं की परीक्षाएं अब 11 मार्च 2026 को होंगी. 12वीं के लीगल स्टडीज़ का पेपर, जो 3 मार्च को होने वाला था, अब वह 10 अप्रैल 2026 को होगा.

क्षेत्रीय और विदेशी भाषाएं (ग्रुप-L)

तिब्बती, भोटी, भूटिया: अक्सर हिमालयी क्षेत्रों (लद्दाख, सिक्किम, आदि) के छात्र स्वदेशी विरासत को संरक्षित करने और उसका अध्ययन करने के लिए चुनते हैं.

बोडो, तांगखुल, मिज़ो, कश्मीरी: ये क्षेत्रीय भारतीय भाषाएँ हैं (क्रमशः असम, मणिपुर, मिज़ोरम और जम्मू-कश्मीर से) जो क्षेत्रीय भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए पेश की जाती हैं.

जर्मन, जापानी, स्पेनिश: लोकप्रिय विदेशी भाषा के इलेक्टिव जो छात्रों को वैश्विक संस्कृतियों और अंतर्राष्ट्रीय संचार से परिचित कराते हैं.

बहासा मेलयू: मलेशिया/इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा, जो विदेशों में रहने वाले छात्रों या दक्षिण पूर्व एशियाई भाषा विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए CBSE के वैश्विक आउटरीच के हिस्से के रूप में पेश की जाती है.

2. एकेडमिक इलेक्टिव (ग्रुप-A2)

नेशनल कैडेट कोर (NCC): यह विषय अनुशासन, चरित्र और निस्वार्थ सेवा के आदर्श को विकसित करने पर केंद्रित है. सिलेबस में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, आपदा प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता शामिल है.

एलिमेंट्स ऑफ़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी: यह कॉमर्स में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक शुरुआती कोर्स है. 29 दिसंबर, 2025 को जारी एक सर्कुलर में, परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने CBSE से जुड़े स्कूलों के प्रिंसिपलों को लिखा: "कक्षा 10 और कक्षा 12 के विषयों की परीक्षाएं, जो पहले 03 मार्च 2026 को होने वाली थीं, प्रशासनिक कारणों से रीशेड्यूल कर दी गई हैं. नई तारीखें इस प्रकार हैं: कक्षा 10 - 11 मार्च, 2026; कक्षा 12 - 10 अप्रैल, 2026. बाकी सभी परीक्षाओं की तारीखें अपरिवर्तित रहेंगी."

CBSE ने पुष्टि की कि नई तारीखें एडमिट कार्ड में भी दिखाई देंगी, और स्कूलों को उसी के अनुसार अपनी इंटरनल डेट शीट अपडेट करनी चाहिए.

सर्कुलर में बताया गया है कि स्कूलों को छात्रों और माता-पिता को सूचित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित शेड्यूल सभी तक आसानी से पहुंच जाए.

बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित शेड्यूल देखें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं.

CBSE बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने वाली हैं, जिसमें क्लास 10 के छात्रों के लिए पहले दिन गणित (स्टैंडर्ड और बेसिक) का पेपर होगा, जबकि क्लास 12 के लिए बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्टहैंड (अंग्रेजी) और शॉर्टहैंड (हिंदी) के पेपर होंगे.

पहले दिन 10वीं और 12वीं के पेपर एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे.

