CBSE ने गुरुग्राम के इस बड़े स्कूल के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, मान्यता कर दी सस्पेंड

एक साल के सस्पेंशन पीरियड के दौरान स्कूल क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देगा. जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 9 से 12 में पढ़ रहे हैं, उन्हें उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त है. लेकिन स्कूल को स्टूडेंट्स की सुरक्षा पूरी तरह से पक्की करनी होगी.

बोर्ड ने स्कूल को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपनी जगह से दूसरे सभी इंस्टीट्यूशन को हटा दे.

CBSE ने नियमों के उल्लंघन के लिए गुरुग्राम के जी डी गोयनका हाई स्कूल की मान्यता सस्पेंड कर दी है. कैंपस में सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन पाए गए. जिसके बाद CBSE ने गुरुग्राम के सोहना में जी डी गोयनका हाई स्कूल की एफिलिएशन एक साल (एकेडमिक सेशन 2026-27) के लिए सस्पेंड कर दी. CBSE की और से जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक, स्कूल दो दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हुए पाया गया है. इनके बीच पक्की बाउंड्री वॉल नहीं थी. इंस्पेक्शन के दौरान, यह देखा गया कि एक ही बिल्डिंग के सभी फ्लोर पर कई इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, जबकि उसी स्ट्रक्चर के टॉप फ्लोर पर एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी चल रहा था.

स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं होंगे

स्कूल की मान्यता सस्पेंड करते हुए, बोर्ड ने कहा कि दूसरी संस्थाओं के साथ शेयर किया गया स्कूल कैंपस, जिसमें सही फिजिकल सेग्रीगेशन या बाउंड्री वॉल नहीं थी. इससे स्टूडेंट्स को संभावित खतरा था. एक साल के सस्पेंशन पीरियड के दौरान स्कूल क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देगा. जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 9 से 12 में पढ़ रहे हैं, उन्हें उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त है. स्कूल को स्टूडेंट्स की पूरी सुरक्षा पक्का करने और CBSE के नियमों और एफिलिएशन बाय-लॉज़ का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

बोर्ड ने स्कूल को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपनी जगह से दूसरे सभी इंस्टीट्यूशन को हटा दे. साथ ही सारी कमियों को ठीक करे. ताकि बिल्डिंग और प्लेग्राउंड का इस्तेमाल सिर्फ जी डी गोयनका हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही कर सकें. इसके अलावा  मेन रोड से अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट पक्का करने को कहा गया है.

