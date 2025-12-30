CBSE ने डेटशीट में क्यों किया बदलाव? यहां है छात्रों के हर सवाल का जवाब

CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने डेटशीट में बदलाव किया है, जिसका असर सीधे लाखों छात्रों पर पड़ेगा. बताया गया है कि प्रशासनिक कारणों के चलते 3 मार्च, 2026 को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. इसकी जगह बोर्ड की तरफ से एक नया शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें कई प्रमुख विषयों की परीक्षाओं की तारीखें बदल दी गई हैं. इस नई डेटशीट के चलते अब बोर्ड परीक्षाएं देने वाले छात्रों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जिनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे.

कब होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा

10वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं 3 मार्च 2026 को होनी थीं, उन्हें अब 11 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा. इनमें तिब्बती, भोटी, भूटिया, बोडो, तांगखुल, मिजो, कश्मीरी, जर्मन, जापानी, स्पेनिश और बहासा मेलायु शामिल हैं और शैक्षणिक ऐच्छिक विषय (ग्रुप A2) जैसे नेशनल कैडेट कोर (NCC) और 'एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी' शामिल है.

12वीं बोर्ड की परीक्षा कब?

कक्षा 12 की लीगल स्टडीज की परीक्षा, जो पहले 3 मार्च को होने वाली थी, उसे अब 10 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा. बाकी परीक्षाओं में बदलाव नहीं किया गया है. यानी 3 मार्च के अलावा होने वाली परीक्षाओं के लिए आप पिछले वाला टाइम टेबल ही फॉलो कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड में क्या लिखा होगा?

बोर्ड की तरफ से ये भी बताया गया है कि जिन विषयों की तारीखों में बदलाव किया गया है, वो एडमिट कार्ड में भी बदली हुई नजर आएंगीं. स्कूलों को भी इसे लेकर निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो इंटरनल डेटशीट को अपडेट करें और इसकी जानकारी छात्रों और उनके पेरेंट्स तक जल्द से जल्द पहुंचाएं.

ऐसे डाउनलोड करें नया टाइम टेबल

सीबीएसई का नया टाइम टेबल डाउनलोड करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 मार्च की ही परीक्षा को शिफ्ट किया गया है. हालांकि अगर आपको कंफ्यूजन से बचना है तो आप रिवाइज्ड डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको cbse.gov.in या parikshasangam.cbse.gov.in पर जाना होगा. यहां से आप 10वीं और 12वीं की नई डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं.