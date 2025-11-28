बिहार में नई सरकार के आते ही बुलडोजर एक्शन शुरू, अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई

Bulldozer Action in Bihar: एनडीए की वापसी और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री पद संभालते ही बिहार में योगी मॉडल की तर्ज पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. राज्यभर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है.मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लखीसराय में प्रशासन एक्शन में नजर आया है.

मुजफ्फरपुर: मोतीझील इलाके में चला बुलडोजर, कई अवैध निर्माण ध्वस्त

मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने शनिवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. मोतीझील के भीड़भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण थे, उन सभी पर बुलडोज़र चलाया गया. प्रशासन का कहना है कि सभी अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस और अल्टीमेटम दिया जा चुका था, लेकिन समय सीमा के बावजूद जिन्होंने निर्माण नहीं हटाया, उनके ढांचे ध्वस्त कर दिए गए. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया.

लोगों का कहना है कि, "ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और शहर को व्यवस्थित करने के लिए यह कार्रवाई बेहद जरूरी थी." कई दुकानदारों ने भी बताया कि इस अभियान से बाजार की व्यवस्था बेहतर होगी.

डीएम सुब्रत सेन का बयान

मुज़फ़्फ़रपुर के डीएम सुब्रत सेन ने NDTV से कहा, "हम पूरे शहर को अवैध निर्माण से मुक्त करने के लिए अभियान चला रहे हैं. अगर किसी व्यक्ति द्वारा भी गलत तरीके से या आपराधिक तरीके से निर्माण किया गया है, तो उसे भी ध्वस्त किया जाएगा."

हाजीपुर: ऑटो स्टैंड से लेकर गोलंबर तक, कई जगह अतिक्रमण हटाया गया

वैशाली जिले के हाजीपुर में नगर परिषद ने पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ बड़े स्तर पर बुलडोज़र एक्शन चलाया. त्रिमूर्ति चौक पर अवैध रूप से बने ऑटो स्टैंड कार्यालय को तोड़ा गया. जौहरी बाजार में भी अतिक्रमण पर बुलडोज़र चला. रामाशीष चौक स्थित गोलंबर, जहां रोज जाम लगता था, इसे भी हटाया गया. छपरा–पटना पथ स्थित बालू मंडी पर भी अतिक्रमण हटाया गया तथा रास्ता जेसीबी से दुरुस्त किया गया. प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि, "अगर अतिक्रमणकारियों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोज़र इसी तरह चलता रहेगा."

विधायक अवधेश सिंह का बयान

भाजपा विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि शहर को जाम और अराजकता से मुक्त करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है. वहीं, सिटी मैनेजर दीपक कुमार ने कहा, "हमने सभी को अल्टीमेटम दिया था. शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान जारी रहेगा." स्थानीय लोगों ने भी कार्रवाई की सराहना की और कहा कि इससे शहर की स्थिति सुधरेगी.

लखीसराय: माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में कहा कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और तेज होगी. उनके अनुसार, "सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर सख्त निगरानी रखे हुए है. निर्दोष लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन भूमि माफिया और बालू माफिया पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा." उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस ने 1700 अपराधियों की सूची तैयार की है जिसमें ज्यादातर बालू, जमीन और शराब माफिया शामिल हैं. सिन्हा ने कहा, "हमारा लक्ष्य बिहार में माफिया राज खत्म करना है और यह सूची पूरी प्रामाणिकता के साथ तैयार की गई है."

बिहार में योगी मॉडल की तर्ज पर अभियान जारी

नई सरकार के गठन के बाद पूरे बिहार में अवैध निर्माण और माफियाओं पर बुलडोज़र एक्शन बढ़ा दिया गया है. सरकार और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण, अवैध निर्माण, जमीन, बालू, शराब माफिया पर अब सख्त कार्रवाई होगी. राज्य भर में प्रशासनिक टीमें सक्रिय हो चुकी हैं और कई जिलों में बुलडोजर अभियान लगातार जारी है.