विज्ञापन
विशेष लिंक

अब न कहना भाई साहब नहीं लगता... कल से बदलेगा BSNL नेटवर्क, 98 हजार इलाकों से एक साथ लॉन्चिंग

BSNL Network: बीएसएनल की तस्वीर 27 सितंबर से बदलने वाली है. भारत संचार नेटवर्क लिमिटेड खराब नेटवर्क की समस्या का हमेशा के लिए समाधान करने वाला है. पीएम मोदी इसकी लांचिंग करेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
अब न कहना भाई साहब नहीं लगता... कल से बदलेगा BSNL नेटवर्क, 98 हजार इलाकों से एक साथ लॉन्चिंग
BSNL
नई दिल्ली:

भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNLको  कमजोर नेटवर्क के कारण अक्सर ये कहकर चिढ़ाया जाता था कि भाई साहब नहीं लगता. लेकिन इसकी तस्वीर अब बदलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो बड़े ऐलान करने जा रहे हैं. पहला देशभर में एक साथ 98 हजार जगहों पर एक साथ BSNL 4G stack सेवा लांच की जाएगी, इससे नेटवर्क न आने की समस्या बीती बात हो जाएगी. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का कोना-कोना इससे कनेक्ट होगा. बीएसएनल सबसे सस्ती दरों और सबसे सुरक्षित नेटवर्क के साथ देश भर में ये सेवाएं देगा. 

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार, बीएसएनएल के 4G टॉवर और रेडियो ट्रांसिवर्स (BTS) पहले ही देश भर में 2.2 करोड़ कस्टमर्स को सेवाएं दे रहे हैं. BSNL 4G stack  एक क्लाउड बेस्ट सॉफ्टवेयर संचालित नेटवर्क सेवा होगी, जो भविष्य में किसी भी तरह के नेटवर्क अपग्रेड के लिए भी तैयार होगी. इसे जल्द ही 5G में अपग्रेड किया जाएगा.  

सिंधिया ने कहा, हम 100 फीसदी 4G नेटवर्क को कवर कर चुके हैं और जल्द ही 5G नेटवर्क भी पूरे देश में लॉन्च करेंगे. इसके साथ ही डिजिटल भारत निधि (Digital Bharat Nidhi) के जरिये बीएसएनएल की 100 फीसदी 4G नेटवर्क सेवा दूरदराज के इलाकों के लिए शुरू की जाएगी. इससे मिशन मोड में 29 से 30 हजार गांवों को दायरे में लाया जाएगा. 

पीएम मोदी बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नेटवर्क की 27 सितंबर को शुरुआत करेंगे. ओडिशा के झारसुगुड़ा से प्रधानमंत्री इसके नेटवर्क की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही भारत टेलीकॉम एक्विपमेंट बनाने वाले शीर्ष देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है. डेनमार्क, चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के बाद भारत ऐसा करने वाला 5वां देश बनेगा.

सिंधिया ने कहा, टेलीकॉम क्षेत्र में सरकार क्रांतिकारी कदम उठा रही है. जैसे हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बदलाव किए हैं. गगनयान, चंद्रयान की तरह वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमने बड़ी छलांग लगाई है. भारत का टेलीकॉम क्षेत्र 120 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है. 94.4 करोड़ ब्रॉडबैंड सर्विस भी दे रहा है.हम दुनिया में सबसे सस्ती कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं. भारत टेलीकॉम क्षेत्र में उपकरण निर्माण समेत सभी मामलों में पूरी आत्मनिर्भरता हासिल करेगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BSNL Network, BSNL Broadband Plan, BSNL 4G Stack, PM Modi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com