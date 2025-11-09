विज्ञापन
शर्मनाक! कर्नाटक में रिश्तों की हत्या, भाई ने नाबालिग बहन से किया रेप, अस्पताल में बच्ची के जन्म से खुला राज

कर्नाटक में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक युवक पर अपनी ही बहन के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है.

  • कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक युवक को अपनी नाबालिग बहन को गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है
  • पीड़िता ने जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया और बताया कि आरोपी भाई ने फरवरी से शारीरिक संबंध बनाए थे
  • आरोपी ने पीड़िता को परिवार को बताने से रोकने के लिए आत्महत्या की धमकी दी थी
नई दिल्ली:

कर्नाटक के कोप्पल जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को अपनी नाबालिग बहन को गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पीड़िता ने हाल ही में जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ.

आरोपी की पहचान 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जिसे कोप्पल महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. यह मामला 3 नवंबर को तब सामने आया जब पीड़िता ने जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. अस्पताल में दर्ज बयान में लड़की ने बताया कि उसके भाई ने फरवरी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोपी भाई ने बार-बार उसका यौन शोषण किया.

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने परिवार को बताने की धमकी दी, तो आरोपी ने आत्महत्या की धमकी देकर उसे चुप रहने को मजबूर किया. लड़की को 30 अक्टूबर को पीठ दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में पता चला कि वह गर्भवती है. उसी रात उसने बच्चे को जन्म दिया. पीड़िता ने बताया कि उसे गर्भावस्था की जानकारी अस्पताल में भर्ती होने तक नहीं थी.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता, आरोपी और उनका छोटा भाई एक ही घर में रहते थे. उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64(2)(m) और पॉक्सो एक्ट 2012 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

