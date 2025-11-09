विज्ञापन
प्रॉपर्टी डीलर पिता की पिस्टल से नाबालिग छात्र ने दोस्त को मारी गोली, गुरुग्राम में खौफनाक वारदात

Gurugram News: सेक्टर 48 में दो नाबालिग छात्रों ने अपने क्लासमेट को पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी. घटना स्कूल में हुई पुरानी कहासुनी के चलते हुई. पीड़ित छात्र की हालत गंभीर है.

प्रॉपर्टी डीलर पिता की पिस्टल से नाबालिग छात्र ने दोस्त को मारी गोली, गुरुग्राम में खौफनाक वारदात
Gurugram Crime News
  • गुरुग्राम के सेक्टर 48 में दो नाबालिग छात्रों ने अपने क्लासमेट को गोली मार दी, जिससे उसकी हालत गंभीर है
  • पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर सीन ऑफ क्राइम, एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीमों ने जांच की
  • मौके से आरोपी के पिता की लाइसेंसी पिस्टल, दो मैगजीन, सत्तर जिंदा कारतूस और एक खाली गोली बरामद हुई
गुरुग्राम:

हरियाणा की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 48 में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दो नाबालिग छात्रों ने अपने ही क्लासमेट को गोली मार दी. पुलिस थाना सदर को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक लड़के को गोली लगी है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि घायल को परिजन मेदांता अस्पताल ले जा चुके हैं. पुलिस ने घटनास्थल, फोरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट टीमों को बुलाकर घटनास्थल की जांच की. मौके से एक पिस्टल, दो मैगजीन, 70 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद हुआ. यह पिस्टल आरोपी के पिता की लाइसेंसी थी, जो घर में रखी थी.

घायल छात्र की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ता है. शनिवार शाम उसके स्कूल के दोस्त ने मिलने की जिद की और उसे खेड़की दौला टोल पर बुलाया. वहां से आरोपी उसे अपने किराए के मकान सेक्टर 48 ले गया, जहां एक अन्य दोस्त पहले से मौजूद था. तीनों ने खाना-पीना किया और फिर आरोपी ने अपने पिता की पिस्टल से गोली चला दी.

पुलिस ने घटना के कुछ घंटों बाद ही दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दो महीने पहले पीड़ित और आरोपी के बीच कहासुनी हुई थी. इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया. पीड़ित छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस इस मामले में लाइसेंस पिस्टल को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में प्रॉपर्टी डीलर पर भी कार्रवाई कर सकती है. पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है कि आखिर इन दोनों छात्रों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया. 

