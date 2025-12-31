दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाके साल के आखिरी दिन आज भीषण ठंड के साथ ही कोहरे की चपेट में हैं. नोएडा में कोहरे का आलम ये है कि लोगों को थोड़ी सी दूर का भी नजर नहीं आ रहा है. घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नोएडा में घने कोहरे की चादर सुबह बहुत जल्दी घरों से निकलने वाले लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग ने पूर्व में ही घने कोहरे का अनुमान जताया था. फिलहाल उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले एक-दो दिनों तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है. खासतौर पर रात और सुबह के वक्त लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है.
दिल्ली-NCR में घना कोहरा, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित
दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से घना कोहरा छाया है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बहुत मुश्किल से हो रही है. इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं. जिसमें कोहरे के कारण हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए.
#WATCH | Dense fog engulfs parts of Delhi-NCR. Visuals from Delhi's Akshardham area. pic.twitter.com/orx0hEuoXH— ANI (@ANI) December 31, 2025