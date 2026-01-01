2 hours ago
Jan 01, 2026
नए साल की पहली सुबह देशभर के धार्मिक स्थलों पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. लोग नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद के साथ करना चाहते थे. कई जगहों पर विशेष पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन और अरदास का आयोजन किया गया. श्रद्धालुओं ने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर शांति, सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की. दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अमृतसर और अन्य शहरों के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. सोशल मीडिया पर भी धार्मिक स्थलों की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. नए साल के पहले दिन आस्था और उत्साह का संगम देखने को मिला.