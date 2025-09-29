विज्ञापन
विशेष लिंक
5 minutes ago

हिंसा प्रभावित मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक राहत शिविर में रह रहा 13 वर्षीय एक छात्र साइकिल पार्किंग शेड की छत से लटका हुआ पाया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि युरेम्बम अंगम्बा सिंह का शव जिरीबाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के साइकिल पार्किंग शेड से बरामद किया गया, जहां हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए राहत शिविर बनाया गया है.सिंह जिले के बोरोबेकरा उप-मंडल के लामताई खुनोउ क्षेत्र का निवासी था. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लड़के ने आत्महत्या कर ली है. उसे पहले जिरीबाम जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए असम के कछार जिले के सिलचर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है.'

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Breaking News, Breaking News Live Update, Asia Cup
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com