कृति सेनॉन की बहन नुपुर की फुल वेडिंग एल्बम, सात रंगों के बीच किस करते दिखे दूल्हा-दुल्हन

कृति सेनॉन की बहन नुपुर सेनॉन की क्रिश्चियन वेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं. आपने देखीं क्या?

नुपुर सेनॉन की शादी की तस्वीरें वायरल
नई दिल्ली:

कृति सैनॉन की बहन नुपुर सेनॉन और सिंगर स्टेबिन बेन ने शादी कर अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया है. यह शादी उदयपुर में एक ब्यूटिफुल क्रिश्चियन वेडिंग के साथ पूरा हुआ. इसमें केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे. दुल्हन नुपुर ने ऑफ-शोल्डर व्हाइट वेडिंग गाउन में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थीं, जबकि दूल्हे बने स्टेबिन ऑफ-व्हाइट टक्सीडो में बेहद हैंडसम नजर आए. शादी की तस्वीरें दोनों ने अपने ऑफीशियल पेज से शेयर कर दी गई हैं और इन्हें देखकर बिल्कुल किसी फेयरी टेल वेडिंग की याद आ रही है.  

नुपुर को उनके पिता ने हाथ थामकर उस स्टेज तक पहुंचाया जहां स्टेबिन उनका इंतजार कर रहे थे. इस खास पल में बड़ी बहन कृति सेनॉन भी मौजूद थीं. कृति ने ग्रीन कलर की ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनकर ब्राइड्समेड बनी हुई थीं. कृति के अलावा नुपुर की और दोस्तों और शायद कजन सिस्टर्स ने भी सेम कलर की ड्रेस ही पहनी थी.

कपल ने अपनी शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिनमें परिवार, दोस्त और रोमांटिक लम्हे कैद हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा - I did. I DO. I will Always & Forever…

यहां देखिए इस फेयरिटेल वेडिंग की कुछ खूबसूरत तस्वीरें:

पिछले दिनों दोनों ने हल्दी और संगीत सेरेमनी में जमकर धूम मचाई थी. हल्दी में मस्ती-मजाक और गाने-नाचने का दौर चला, जबकि संगीत में पिंक थीम के साथ डांस फ्लोर एनर्जी से भरा रहा. कपल ने इस महीने की शुरुआत में ही रोमांटिक प्रपोजल के साथ अपनी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें नुपुर ने अपनी बड़ी मार्क्वाइज-कट डायमंड रिंग दिखाई थी. फैंस इस जोड़े की खुशी में शामिल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं!

