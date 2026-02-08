विज्ञापन
विशेष लिंक
30 minutes ago
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुलालालंपुर के पर्दाना पुत्रा भवन में औपचारिक स्‍वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. इससे पहले, पीएम मोदी अपनी दो दिवसीय मलेशिया यात्रा पर शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचे. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी की और उनका शानदार स्‍वागत किया गया. मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री रामानन रामकृष्णन और उप विदेश मंत्री लुकानिस्मान बिन अवांग सौनी ने इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया. इस दौरान कलाकारों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये, जो दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं. 
 

Feb 08, 2026 07:45 (IST)
Link Copied
Share

दिल्‍ली: आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल के पास 221 दर्ज किया गया AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के आसपास एक्‍यूआई 221 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. 

Feb 08, 2026 07:41 (IST)
Link Copied
Share

पीएम मोदी ने मलेशिया के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पेरदाना पुत्र भवन में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Breaking News, Latest Updates, Breaking News Live
Get App for Better Experience
Install Now