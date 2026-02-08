प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुलालालंपुर के पर्दाना पुत्रा भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. इससे पहले, पीएम मोदी अपनी दो दिवसीय मलेशिया यात्रा पर शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचे. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी की और उनका शानदार स्वागत किया गया. मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री रामानन रामकृष्णन और उप विदेश मंत्री लुकानिस्मान बिन अवांग सौनी ने इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया. इस दौरान कलाकारों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये, जो दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं.
दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल के पास 221 दर्ज किया गया AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के आसपास एक्यूआई 221 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.
#WATCH | Delhi | The Air Quality Index (AQI) around IGI Airport Terminal 3 was recorded at 221, in the 'poor' category, according to the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/35Wn96Z6w8— ANI (@ANI) February 8, 2026
पीएम मोदी ने मलेशिया के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पेरदाना पुत्र भवन में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की.
#WATCH | Kuala Lumpur, Malaysia: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, meet ministers and delegations of both countries at Perdana Putra building.— ANI (@ANI) February 8, 2026
Prime Minister Narendra Modi received a ceremonial welcome and a Guard of Honour.
(Source:… pic.twitter.com/93jZmSUhL2