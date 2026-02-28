Iran Israel War: रूस-यूक्रेन, पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध के बीच अब मिडिल ईस्ट में एक और जंग शुरू हो गई है. शनिवार को इजरायल ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन रोअरिंग लायन शुरू किया. इस ऑपरेशन के तहत इजरायल और अमेरिका ने ईरान के अलग-अलग हिस्सों में मिसाइल हमले किए. ईरान के कई शहरों से धमाके हुए. ईरान ने भी इस हमले का करारा जवाब दिया है. ईरान ने इजरायल के साथ-साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरान-इजरायल के हमलों से मिडिल ईस्ट में इस समय कहां-क्या हालात हैं, आइए जानते हैं इस लाइव ब्लॉग में.

NDTV एक्सपर्ट के साथ-साथ ईरान, इजरायल के पत्रकार, दोहा, तेल अवीव सहित अन्य जगहों पर फंसे भारतीय व अन्य लोगों से बात कर रहा है. इस बातचीत से जरिए ग्राउंड जीरो के हालात समझ में आ रहे हैं.

Iran Israel War Major Updates LIVE:

