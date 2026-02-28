Iran Israel War: रूस-यूक्रेन, पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध के बीच अब मिडिल ईस्ट में एक और जंग शुरू हो गई है. शनिवार को इजरायल ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन रोअरिंग लायन शुरू किया. इस ऑपरेशन के तहत इजरायल और अमेरिका ने ईरान के अलग-अलग हिस्सों में मिसाइल हमले किए. ईरान के कई शहरों से धमाके हुए. ईरान ने भी इस हमले का करारा जवाब दिया है. ईरान ने इजरायल के साथ-साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरान-इजरायल के हमलों से मिडिल ईस्ट में इस समय कहां-क्या हालात हैं, आइए जानते हैं इस लाइव ब्लॉग में.
NDTV एक्सपर्ट के साथ-साथ ईरान, इजरायल के पत्रकार, दोहा, तेल अवीव सहित अन्य जगहों पर फंसे भारतीय व अन्य लोगों से बात कर रहा है. इस बातचीत से जरिए ग्राउंड जीरो के हालात समझ में आ रहे हैं.
Iran Israel War Major Updates LIVE:
Iran Israel Attack LIVE Updates: खामेनेई के कैंपस पर पर भारी क्षति, सामने आई तस्वीर
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के दफ्तर के पास हवाई हमला हुआ है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, खामेनेई को पहले ही तेहरान से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है. अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के कारण उन्हें कई दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं देखा गया था.
न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली हवाई हमले के बाद तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के परिसर में व्यापक क्षति को उपग्रह तस्वीरों को साझा किया है. इस तस्वीर में देख सकते हैं कि खामेनेई के कैंपस के पास क्षति दिख रही है.
Iran Israel Attack LIVE Updates: इजरायल से एनडीटीवी रिपोर्टर आदित्य राज कौल ने क्या बताया?
हमलों के बीच ग्राउंड जीरो पर इजरायल पहुंचे NDTV रिपोर्टर आदित्य राज कौल ने बताया कि ईरान की ओर से बड़ी तादाद में मिसाइलें आ रही है. इजरायल में लगभग हर आधे घंटे पर सायरन बज रहे हैं. पहले मोबाइल पर अलर्ट आता है. जिसके बाद लोग तुरंत शेल्टर की ओर भाग रहे हैं. साथ-साथ मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान मिसाइलों से हमला कर रहा है. जिसका कई देशों ने विरोध भी किया है.
'बहुत ज़्यादा तादाद में ईरान की तरफ़ से मिसाइलें आ रही हैं'- इज़रायल से NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट
देखें LIVE: https://t.co/689WjV66bO#Iran | #Israel | @ashutoshjourno | @tabishh_husain | @AdityaRajKaul pic.twitter.com/r5yRFH2G2q
ईरान ने मिडिल ईस्ट में कहां-कहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया
इजरायल-अमेरिका के हमले का जवाब देते हुए ईरान ने इजरायल के साथ-साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया. इजरायल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ईरान ने इजरायल की ओर 125 मिसाइल दागे. इसके अलावा कतर, बहरीन, दोहा, संयुक्त अरब अमीरात में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. तस्वीर से समझें हालात.
ईरान के पास अमेरिका का काट नहींः मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट डॉ. जाकिर हुसैन ने बताया
मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट डॉ. जाकिर हुसैन ने कहा कि ईरान ने पहले ही यह बयान दिया था कि वह जवाब देगा. आज जब इजरायल-अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने तुरंत जवाब दिया. हालांकि ईरान के पास जो मिसाइल बिल्ड अप है उसके पास अमेरिका का काट नहीं है.
'ईरान ने जो मिसाइल बिल्ड अप कर रखी है उसके पास अमेरिका का काट नहीं है': डॉ. जाकिर हुसैन, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट
देखें LIVE: https://t.co/689WjV66bO#Iran | #Israel | @MinakshiKandwal | @vikasbha pic.twitter.com/8TorfDyBkJ
Iran Israel Attack LIVE Updates: विदेश नीति विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा ने बताया- इजरायल-अमेरिका के लिए ये सबसे बेहतर मौका
विदेश नीति विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा ने बताया 'नेतन्याहू को इजरायल के लिए ईरान की थ्रेट को एलिमिनेट करना है. ईरान के हालात इस समय सबसे कमजोर है. ऐसे में इजरायल-अमेरिका को पता है कि इससे बेहतर पहले मौका कभी नहीं मिलेगा. पिछले दो साल से मैं कह रहा हूं. बीच में सहमति बनेगी. ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है. देश के अंदर हालात और कमजोर होंगे. देखना होगा कि दीवार को हिलाते रहना है या एक भी झटके में दीवार को गिरा देना है.
'नेतन्याहू को इजरायल के लिए ईरान की थ्रेट को एलिमिनेट करना है': रोबिंदर सचदेवा, विदेश नीति विशेषज्ञ
देखें LIVE: https://t.co/689WjV66bO#Iran | #Israel | @MinakshiKandwal | @vikasbha pic.twitter.com/RSlw8R2JJP
Iran Israel Attack LIVE Updates: ईरान को पहले से था हमले का अंदाजा, तभी इतनी जल्दी दिया जवाबः रिटायर जनरल ने बताया
(रि.) मेजर जनरल संजय सोई ने कहा, 'ईरान को अंदाजा था कि जैसे ही बातचीत खत्म होगी अटैक होगा'. वो लोग काफी हद तक तैयार थे. मिसाइल से इतना बड़ा हमला किया है तो उससे नुकसान तो होना तय है. लेकिन आपने देखा कि ईरान ने भी तुरंत जवाबी हमले शुरू किए.
'ईरान को अंदाजा था की जैसे ही बातचीत खत्म होगी अटैक होगा': संजय सोई, (रि.) मेजर जनरल
देखें LIVE: https://t.co/689WjV66bO#Iran | #Israel | @MinakshiKandwal | @vikasbha pic.twitter.com/IomNqNGU7M
Iran Israel War Major Updates LIVE: कमर आगा ने ईरान-ईजरायल की बारिकियों को समझाया
ईरान-इजरायल के हमलों की बारीकियों को समझाने के लिए एनडीटीवी पश्चिम एशिया विशेषज्ञ कमर आगा भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा, 'जब इस तरह के अटैक होते हैं तो ईरान के अंदर एकता आ जाती है'.
'जब इस तरह के अटैक होते हैं तो ईरान के अंदर एकता आ जाती है': कमर आगा, पश्चिम एशिया विशेषज्ञ
देखें LIVE: https://t.co/689WjV66bO#Iran | #Israel | @tabishh_husain pic.twitter.com/O7PVF2QAiD
दोहा में फंसे चेन्नई के वरुण ने बताया अभी क्या है हालात?
दोहा में मौजूद भारतीय छात्र वरुण ने एनडीटीवी से बात की. दोहा से बार्सिलोना जा रहे थे. दोहा एयरपोर्ट पर फंसे है. लैंड होने के बाद भी हमे प्लेन में ही आधे घंटे तक बैठाया गया. अभी मैं दोहा एयरपोर्ट में हूं. चेन्नई से आया हूं. कतर से होते हुए स्पेन के बार्सिलोना जाना था. अभी इंतजार करने के लिए बोला गया है. जिन्हें दोहा जाना है, वो जा सकते हैं. मैं एक घंटे से दोहा एयरपोर्ट में हूं. एयरपोर्ट पर ज्यादा लोग नहीं है. धीरे-धीरे भीड़ बढ़ रही है. कब हालात सामान्य होंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है.
Iran Israel War Major Updates LIVE: ईरान में 24 लोगों की मौत, 60 घायल
इजरायल के हमले में ईरान में 24 लोगों की मौत हुई है. ईरान मीडिया ने इसकी पुष्टि की है. यह भी बताया गया कि इस हमले में 60 लोग घायल हुए है. ईरान ने जवाबी हमले के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ से सुरक्षा परिषद से अपील की है.
Iran Israel War Live: ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने मदद की मांग की
ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया है. इससे वहां फंसे भारतीयों की परेशानी बढ़ गई है. ईरान में भारतीय छात्रों ने मदद की अपील की है. ईरान में फंसे कई भारतीयों ने मदद मांगी है. तेहरान में फंसी एक भारतीय छात्रा ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है.
🔴 #BREAKING | ईरान पर हमले के बीच फंसे कई भारतीय छात्र, वीडियो जारी कर मांगी मदद
देखें LIVE: https://t.co/689WjV66bO#Iran | #Israel | @MinakshiKandwal | @vikasbha pic.twitter.com/MWWzPw4ECA
Iran Israel War Live: ईरान के हमलों के बाद क्या है इजरायल के हालात, तेल अवीव से पत्रकार ने NDTV को बताया
ईरान के हमले के बाद इजरायल में क्या हालात है? तेल अवीव से इजरायली पत्रकार रेविटल मोसेस ने NDTV पर वहां के हालात के बारे में बताया है. इजरायली पत्रकार रेविटल मोसेस ने बताया कि वो अभी इजरायल की राजधानी तेल अवीव में है. जहां सड़के खाली है, लोग शेल्टर होम में छिप चुके हैं.
इजरायली पत्रकार रेविटल मोसेस ने बताया कि सुबह 8 बजे हमारे मोबाइल फोन पर अलर्ट दिया गया था. इसके कुछ देर बाद शहरों में मौजूद में अलर्ट सिस्टम से अलर्ट की आवाज सुनाई पड़ी. इसके बाद हम लोग शेल्टर की ओर भागे. इसके बाद हम लोग न्यूज देखना शुरू किया. फोन पर अलर्ट आते ही हमें यह बताया गया कि प्रोटेक्टिव शेल्टर में चले जाए या फिर शेल्टर के आस-पास ही रहें.
पढ़ें पूरी रिपोर्ट- सड़कें खाली, शेल्टर होम में लोग... ईरान के हमलों के बाद इजरायल के हालात