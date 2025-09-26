Bihar AEDO Vacancy: एक पोस्ट के लिए एक हजार से ज्यादा कैंडिडेंट, बिहार में AEDO भर्ती ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, छात्र फिर भी परेशान

BPSC AEDO Vacancy 2025: बिहार में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है. जिसमें रोजगार एक बड़ा मुद्दा है. राज्य सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए. इसी मकसद से बीते दिनों राज्य में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) के लिए भर्ती निकाली गई थी. कुल 935 पोस्ट के लिए निकाली गई इस भर्ती में इतने आवेदन आए कि BPSC के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए. शुक्रवार 26 सितंबर को AEDO भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है. आखिरी दिन भी इस पोस्ट के लिए एक लाख से अधिक आवेदन आए.

BPSC AEDO Vacancy 2025: अंतिम दिन शाम 7 बजे तक मिले 9.70 लाख आवेदन

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) भर्ती परीक्षा (विज्ञापन सं. 87/2025) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा रिकॉर्ड संख्या में आवेदन किए गए हैं. आवेदन भरने के अंतिम दिन यानी कि 26 सितंबर को शाम 7:00 बजे तक आयोग को 9.70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

आवश्यक सूचना



— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) September 26, 2025

BPSC AEDO Vacancy 2025: शुक्रवार को एक लाख से ज्यादा आवेदन आए



बीपीएससी ने आगे बताया कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को शाम 7:00 बजे तक लगभग 1,00,000 से अधिक आवेदन जमा किए जा चुके हैं. बीपीएससी ने आगे बताया कि आयोग के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी परीक्षा हेतु इतनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं.



आयोग ने यह भी साफ किया कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पूर्णतः सुचारु रूप से कार्यरत है. आवेदन की अंतिम तिथि 26-09-2025 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक है, अतः और अधिक आवेदन प्राप्त होने की संभावना है.

BPSC AEDO Vacancy 2025: कुल पद 935, आवेदन आए 9.70 लाख से ज्यादा

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) के कुल 935 पदों के लिए भर्ती आई थी. इसके लिए 9.70 लाख आवेदन मिल चुके हैं. इसका मतलब यह है कि एक पद के लिए एक हजार से ज्यादा कैंडिडेंट कतार में हैं. मालूम हो कि BPSC AEDO भर्ती 2025 के लिए आवेदक की आयु 21 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए था.

BPSC AEDO Vacancy 2025: छात्रों की परेशानी की वजह भी समझिए

अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे फॉर्म भरे गए तो भी छात्र क्यों परेशान हैं? दरअसल छात्रों की परेशानी एक पद पर एक लाख से अधिक कैंडिडेंट से नहीं है. दरअसल छात्रों की परेशानी की वजह यह है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन भरे जाने के बाद कई लोगों का कहना है कि बीते 3-4 दिन फॉर्म भरने में कई परेशानियां आ रही है. जिस कारण वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं.

BPSC के सोशल मीडिया पोस्ट पर कई छात्रों ने स्क्रीनशॉट के साथ अपनी परेशानी के बारे में बताया है.