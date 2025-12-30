BPSC AEDO की परीक्षा हुई स्थगित, 10 जनवरी से होने थी शुरू, 10 लाख परीक्षार्थियों को लगा झटका

बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित होनेवाली एईडीओ (AEDO) परीक्षा स्थगित कर दी गई है. ये परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी को होने वाली थी. इस परीक्षा में करीब 10 लाख उम्मीदवार शामिल होनेवाले थे. लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है. परीक्षा को रद्द करने को लेकर आयोग ने आधिकारिक नोटिस जारी किया है. परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की और से जारी सूचना के अनुसार, कुछ कारणों से यह फैसला लिया गया है और अब एग्जाम निर्धारित तिथियों पर नहीं होगा.

इस साल के AEDO रिक्रूटमेंट ड्राइव में 9.7 लाख लोगों ने आवेदन किया था. कुल 935 पोस्ट पर ये भर्ती की जानी थी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर कमीशन ने कहा है कि ज़रूरी वजहों से परीक्षा टाल दी गई है और नई तारीखें जल्द ही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.biha पर जारी की जाएंगी.

अब कब होगी परीक्षा

आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा. बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट परीक्षा से जुड़ी जानकारी दे दी जाएगी. इसलिए परीक्षा में बैठने वाले लोग समय-समय पर चेक करते रहे.

कमीशन के अनुसार AEDO रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के आखिरी पांच दिनों में उसे एवरेज 75,000 से 85,000 एप्लीकेशन मिले. यह प्रोसेस 26 सितंबर, 2025 को खत्म हुआ और एनरोलमेंट प्रोसेस के आखिरी दो दिनों में BPSC को एक लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन मिले.

कुल 935 वैकेंसी में से 319 महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं. अनरिजर्व्ड कैटेगरी (UR) के लिए 374, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लिए 93, शेड्यूल्ड कास्ट (SC) के लिए 150, शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) के लिए 10, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास (EBC) के लिए 168, बैकवर्ड क्लास (BC) के लिए 112 और बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में महिलाओं के लिए 28 वैकेंसी रिज़र्व है.