BPSC का बड़ा झटका, AEDO परीक्षा स्थगित, 10 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर फिरा पानी

BPSC ने साफ किया है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, बल्कि इसे आगे बढ़ाया गया है. नई तारीखों का ऐलान जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर किया जाएगा.

BPSC का बड़ा झटका, AEDO परीक्षा स्थगित, 10 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर फिरा पानी
  • बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है
  • परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आयोजित होनी थी, जिसमें करीब दस लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे
  • आयोग ने परीक्षा रद्द नहीं की है, बल्कि इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और नई तिथियां जल्द घोषित होंगी
BPSC AEDO Exam Postpone: बिहार के करीब 10 लाख अभ्यर्थियों के लिए आज की सबसे बड़ी और मायूस करने वाली खबर सामने आई. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) की परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 10 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होने वाली थी. 

बड़ी तैयारी पर फिरा पानी

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि वे नए साल की शुरुआत एक बड़े एग्जाम के साथ करेंगे, लेकिन आयोग के एक ताजा नोटिस ने फिलहाल उनकी उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया है.

क्यों टली परीक्षा?

आयोग ने आधिकारिक नोटिस में परीक्षा को स्थगित करने की वजह अनअवॉइडेबल रीजन (Unavoidable Reasons) बताया है. हालांकि कई वजह सामने आईं हैं, जिसको देखते हुए आयोग ने परीक्षा को स्थगित किया हो- 

  • करीब 10 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक साथ सुरक्षित परीक्षा केंद्र चुनना आयोग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. 
  • बिहार में जनवरी की हाड़ कंपा देने वाली ठंड और कोहरे की वजह से परिवहन और परीक्षा संचालन में आने वाली दिक्कतों को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है.
  • सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लगातार दूसरी परीक्षाओं की तारीखों के टकराने की शिकायत कर रहे थे.

अब आगे क्या?

BPSC ने साफ किया है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, बल्कि इसे आगे बढ़ाया गया है. नई तारीखों का ऐलान जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि अब यह परीक्षा फरवरी के अंतिम हफ्ते या मार्च में आयोजित की जा सकती है. 

