BPSC से लेकर UP TET तक, अब तक ये बड़ी परीक्षाएं हो गईं स्थगित

हाल ही के महीने में कई बड़ी परीक्षाएं किसी न किसी कारण के स्थगित की गई है. सोमवार को बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC) ने एक नोटिस जारी कर एईडीओ (AEDO) परीक्षा स्थगित कर दी. जबकि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की मार्च महीने में होने वाली परीक्षा पर रोक लगाई गई थी.

हाल के सालों में कई सारी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी है.

देश में अगले साल होनेवाली कई सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. इन परीक्षाओं को स्थगित करने के अलग-अलग कारण हैं. हाल ही में बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC) ने एक नोटिस जारी कर एईडीओ (AEDO) परीक्षा स्थगित कर दी. इस परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी को होना था. जिसमें करीब 10 लाख उम्मीदवार शामिल होनेवाले थे. परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि  कुछ कारणों से यह फैसला लिया गया है और अब एग्जाम निर्धारित तिथियों पर नहीं होगा.

UP TET का एग्जाम स्थगित

BPSC एईडीओ परीक्षा से पहले UP TET का एग्जाम भी स्थगित किया गया था. ये एग्जाम 29 और 30 जनवरी 2026 को होना वाला था. यूपी में चार साल बाद टीईटी परीक्षा होने वाली थी और इसमें 15 लाख  उम्मीदवार हिस्सा लेने वाले थे. लेकिन अचानक से इसे स्थगित कर दिया गया. अब ये परीक्षा कब होगी इसका इतंजार हर किसी को है. उम्मीद है कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा.

DSSSB की परीक्षा पर रोक

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों लोगों को उस समय झटका लगा था. जब राज्य सरकार ने  दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की मार्च महीने में होने वाली परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी. यह फैसला शिक्षा मंत्री आशीष सूद के निर्देश पर लिया गया था. दरअसल  डीएसएसएसबी परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार विचार कर रही है. जिसके चलते परीक्षा पर रोक लगा दी गई.

दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) और पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) पदों पर होने वाली भर्तियां डीएसएसएसबी परीक्षा के माध्यम से प्रस्तावित हैं. इन भर्तियों को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे.इसी मांग को देखते हुए सरकार ने परीक्षा पर अस्थायी रोक लगाकर आयु सीमा से जुड़े मुद्दे की समीक्षा शुरू कर दी है.

ओडिशा एएनएम परीक्षा हुई रद्द

हाल ही में ओडिशा सरकार ने 'ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफरी' (एएनएम) परीक्षा को रद्द कर दिया था. प्रश्नपत्र लीक होने के एक दिन बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया था.  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा था कि एएनएम पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष का प्रश्नपत्र-पांच परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर लीक हो गया था. जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई. 
 

