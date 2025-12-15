भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. इसी के साथ नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे युवा नेता बन गए हैं. साथ ही, वह देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में से भी सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं. नितिन नबीन की आयु 45 साल है, और वह पांच बार विधायक रह चुके हैं. बिहार सरकार में वह कई बार मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने सरकार में मिली जिम्मेदारी के साथ ही संगठन के दायित्वों का भी निर्वहन सफलतापूर्वक किया है. नितिन नबीन आज बिहार से दिल्ली आएंगे, जहां उनकी बीजेपी के हाईकमान से मुलाकात होगी. नितिन नबीन के बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली में क्या हलचल है, जानिए हर एक अपडेट
बीजेपी ने हमेशा युवा कार्यकर्ताओं को दिया मौका: नितिन नबीन
बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, 'पार्टी नेतृत्व ने हमेशा कार्यकर्ताओं को न केवल काम करने और सीखने के लिए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए भी मार्गदर्शन दिया है. मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं. मैंने महावीर मंदिर के दर्शन भी किए, जिससे हमें ऊर्जा का संचार हुआ. मेरे पिता के आशीर्वाद से ही मैं इन 20 वर्षों में इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं. मैं अपने पिता के आशीर्वाद से ही आगे की यात्रा शुरू करूंगा.'
#WATCH | Patna: Newly-appointed BJP National Working President, Bihar Minister Nitin Nabin says, "Party leadership has always provided guidance to workers to not just work and learn but also to go ahead. I have come to pay tribute to my father. I also had the darshan at Mahavir…
दिल्ली रवाना होने से पहले मंदिर पहुंचे नितिन नबीन
बीजेपी के नव नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नबीन अपने आवास से रवाना हो गए हैं. वह जल्द ही दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे. दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नबीन ने कहा, 'मैं भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर जा रहा हूं. पार्टी ने हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं और उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है. मैं पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा. जब तक एनडीए एकजुट है, बंगाल हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है.'
नितिन नबीन आज आएंगे दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज दिल्ली आएंगे. जहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से होगी.
पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे पूजा
बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 15 दिसंबर को पटना के महावीर मंदिर में सुबह 7 बजे पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद सुबह 7:30 बजे राजवंशी नगर स्थित नबीन सिन्हा पार्क में अपने पिता, भाजपा के दिवंगत नेता स्व. नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रधांजलि देंगे.
कौन हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
नितिन नबीन की आयु 45 साल है, और वह पांच बार विधायक रह चुके हैं. बिहार सरकार में वह कई बार मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने सरकार में मिली जिम्मेदारी के साथ ही संगठन के दायित्वों का भी निर्वहन सफलतापूर्वक किया है.
नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे युवा नेता हैं. साथ ही, वह देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में से भी सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं.