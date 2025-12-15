भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. इसी के साथ नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे युवा नेता बन गए हैं. साथ ही, वह देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में से भी सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं. नितिन नबीन की आयु 45 साल है, और वह पांच बार विधायक रह चुके हैं. बिहार सरकार में वह कई बार मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने सरकार में मिली जिम्मेदारी के साथ ही संगठन के दायित्वों का भी निर्वहन सफलतापूर्वक किया है. नितिन नबीन आज बिहार से दिल्ली आएंगे, जहां उनकी बीजेपी के हाईकमान से मुलाकात होगी. नितिन नबीन के बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली में क्या हलचल है, जानिए हर एक अपडेट

