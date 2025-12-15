विज्ञापन

कौन हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, जानिए उनका एजुकेशन

Nitin Nabin Education: भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है. जानिए उनके बारे में बहुतकुछ.

नई दिल्ली:

Nitin Nabin Education: नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट किए गया है. BJP में, नवीन  के साथ करीब से काम करने वाले लोग उन्हें "मेहनती", "पॉलिटिकली क्यूरियस" और एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी वर्कर बताते हैं. बीजेपी के कार्यकारी अध्यत्र के तौर पर नितिन नवीन के बड़ी जिम्मेदोरी मिली है. 45 साल की उम्र में, नवीन BJP के सबसे कम उम्र के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नवीन के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट की बहुत तारीफ़ की और कहा कि उन्होंने एक मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.

काम को लेकर मिल चुकी है तारीफ

नितीन नवीन के पास लगभग दो दशकों का ऑर्गेनाइजेशनल अनुभव है, वे बिहार में पार्टी की यूथ विंग से उठकर अहम चुनावी जिम्मेदारियां संभालने तक पहुंचे हैं. उनकी पॉलिटिकल जड़ें बहुत गहरी हैं, उनके पिता, जो पहले जनसंघ के मेंबर और लेजिस्लेटर थे. यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू होगी,” नवीन केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेंगे.

नेट वर्थ और एजुकेशन

तब से लगभग दो दशक में, 45 साल के नवीन, बांकीपुर से लगातार जीत के बाद पांच बार MLA रहे हैं और पूरी संभावना है कि वे BJP के अगले नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे, जो बिहार के किसी नेता के लिए पहला मौका होगा. नितिन नवीन का जन्म झारखंड के रांची में हुआ है. उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है. रिपोर्ट के मुताबिक, नितिन नबीन की नेट वर्थ 2.5 करोड़ रुपये और एसेट्स 3.07 करोड़ रुपये हैं. उन पर 56.66 लाख रुपये की लायबिलिटीज भी है.

