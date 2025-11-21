'क्या भूकंप के पीछे भी SIR?', बीजेपी के तंज पर टीएमसी बोली-तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही

पश्चिम बंगाल में आज भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया गया. राजधानी कोलकाता से लेकर राज्य के कई हिस्सों में इसका असर हुआ. लोग अपने घरों से निकल आए. इस बीच बीजेपी ने इस भूकंप के बाद सीएम ममता बनर्जी पर तंज कस दिया. बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट कर पूछा कि क्या ये झटके भी SIR के कारण आए? बीजेपी के एक्स पोस्ट पर टीएमसी ने तुरंत जवाबी हमला किया और कहा कि राज्य में बीजेपी की जमीन खिसक रही है.

West Bengal just felt earthquake tremors. @MamataOfficial , was it because of SIR? — BJP West Bengal (@BJP4Bengal) November 21, 2025

पश्चिम बंगाल के बीजेपी एक एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया गया है. इस पोस्ट में लिखा गया है, पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. इसके बाद ममता बनर्जी के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग करते हुए लिखा है गया है क्या ये SIR की वजह से है?

TMC का पलटवार

टीएमसी ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि दरअसल, बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक रही है. क्योंकि उन्हें पता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार तय है.

गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे SIR को रुकवाने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा कि बीएलओ को इस बारे में सही तरीके से ट्रेंड किया जाए. उन्होंने एक बीएलओ पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव का भी जिक्र किया. अब राज्य में आए भूकंप के बाद बीजेपी ने ममता पर तंज कर दिया.

5.7 तीव्रता का भूकंप

बता दें बांग्लादेश के नरसिंगडी में शुक्रवार सुबह 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के कई स्थानों पर महसूस किए गए. आईएमडी ने बताया कि भूकंप पड़ोसी देश के नरसिंगडी से 13 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में सुबह 10 बजकर आठ मिनट पर आया और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था.

कोलकाता और अन्य जिलों में कई लोग एहतियात के तौर पर सड़कों पर निकल आए. अभी किसी के घायल होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है.