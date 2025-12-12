आज तय हो जाएगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष! पंकज चौधरी या कोई और? PM मोदी आज जानेंगे NDA सांसदों के 'मन की बात'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे संसद भवन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का खाका तैयार कर रही है और प्रदेश इकाई में नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है.

अन्य राज्यों के सांसदों से मिल चुके पीएम

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के NDA सांसदों से अलग-अलग मुलाकात कर चुके हैं. इन बैठकों में वे राज्यों की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती और आने वाले चुनावों की रणनीति पर सांसदों से फीडबैक ले रहे हैं तथा जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं.

UP भाजपा अध्यक्ष के चुनाव से पहले अहम है ये बैठक

उत्तर प्रदेश की यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि रविवार 14 दिसंबर को यूपी भाजपा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है. सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल होने की संभावना है, जिससे शनिवार शाम तक ही यह तय हो जाएगा कि पार्टी की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी.

चुनाव के लिए आवश्यक प्रांतीय परिषद के सदस्य चुन लिए गए हैं. 403 विधानसभा सीटों में से 327 सदस्य चुन लिए गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय परिषद के सदस्य वोट डालते हैं.98 में से 84 संगठन जिलों के चुनाव भी संपन्न हुए हैं. अब किसी भी समय प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की जा सकती है.केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है.उनके लखनऊ पहुंचने पर नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी.

पंकज चौधरी का नाम तय

सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश में BJP अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) का नाम चुन लिया गया है. पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के बड़े OBC नेता हैं. हालांकि इनके अलावा संभावित दावेदारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, दलित नेता विद्यासागर सोनकर, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का भी नाम है. निरंजन ज्योति ने कुछ दिनों पहले नड्डा से मुलाकात भी की थी.

जून 2024 से खाली है प्रदेश अध्यक्ष का पद

बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में UP में भाजपा के खराब प्रदर्शन को देखते हुए जून 2024 में प्रदेश अध्यक्ष पद से भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था. तब से राज्य में यह पद खाली है.

कल पीएम आवास पर पहुंचे थे सभी NDA सांसद

इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री ने बिहार NDA सांसदों से संसद भवन में मुलाकात की थी. वहीं गुरुवार शाम को उन्होंने अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सभी NDA सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था. इस डिनर में भाजपा और सहयोगी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने इसे अत्यंत सुखद अनुभव' बताया.

दिल्ली में मौजूद हैं सभी सांसद

गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र चलने की वजह से सभी सांसद इस समय दिल्ली में मौजूद हैं. इसी का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी राज्यवार NDA सांसदों से अलग-अलग दिन मुलाकात कर रहे हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को और मजबूत किया जा सके.